«El Gobierno de Formosa trabaja para adaptarse a las situaciones de inestabilidad climática», afirman

El ministro de la Producción y Ambiente de Formosa, Lucas Rodríguez se refirió al trabajo que realiza el Gobierno de Formosa en el área productiva para enfrentar las condiciones climáticas.

Destacó que “a pesar de la sequía y altas temperaturas, el Gobierno provincial promueve acciones que apuntan al desarrollo productivo a lo largo y ancho de la provincia”.

Asimismo, resaltó que “venimos ya con una situación climática de casi cinco años, donde los efectos de La Niña han producido efectos negativos sobre los sistemas productivos de gran parte de Sudamérica y Formosa no es la excepción”.

En este sentido, indicó que “en este verano se han sostenido altas temperaturas, por encima de los 40 grados y precipitaciones por debajo del promedio que suelen caer en estos meses”, añadiendo que eso “ha generado un escenario bastante complejo para la producción, no solamente para la agricultura, sino también para la ganadería”.

Pero, aseguró que, frente a esta situación “el Gobierno de Formosa no deja de trabajar para adaptarse a estas situaciones de inestabilidad climática en el subtrópico”, recordando que “a lo largo y ancho nos atraviesa el Trópico de Capricornio, lo que determina que vivamos esta variabilidad climática”.

Por eso, subrayó que “venimos trabajando con el CEDEVA y el Instituto PAIPPA entregando plantines de mamón y mango para productores paipperos”, además de “asistir con infraestructura para horticultura intensiva en Portón Negro y en Misión Tacaaglé para que empiecen a implementar tecnología en ganadería regenerativa y pastoreo rotativo, para tener mayor previsibilidad”.

Además, Rodríguez, mencionó que “para que la producción funcione, es fundamental también que el sector privado haga las inversiones en bombeo desde los riachos, o las obras de almacenamiento en represas”, sin embargo, agregó que “las obras del Modelo Formoseño han permitido abastecer a las comunidades, para que sus reservorios tengan el agua suficiente para después potabilizarla, y para que productivamente puedan estar disponibles para su uso”.

Y puntualizó que “trabajamos fuertemente con la Unidad Provincial Coordinadora del Agua (UPCA) y el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SPAP) para coordinar, junto al sector productivo, aquellos permisos de uso de aguas públicas”.

“Cada organismo tiene un rol específico y el Modelo Formoseño tiene la particularidad de abordar integralmente a la realidad de los formoseños y de ese modo, el productor paippero está siendo asistido por el Gobierno con recursos del Tesoro Provincial, en un momento complejo en la Argentina, donde hay un Estado nacional ausente”, expresó el Ministro.