El Gobierno de Javier Milei echó a Roberto Bosch, el Embajador en España

El embajador argentino ante España, Roberto Bosch, fue desplazado por el gobierno de Javier Milei. Según altas fuentes del Gobierno, el expediente para ordenarle el regreso a Buenos Aires -que debe hacerse mediante un decreto del Presidente Javier Milei- ya estaba en marcha desde hace días. De hecho, lo querían sacar desde hacías meses.

También fue desplazado quien era cónsul en Nueva York, Martín Piñeiro Aramburu. Fue quien organizó el ágape por la celebración de Halloween en su residencia con vino, champagne y whisky de alta gama y un lujoso catering. Y según se supo de muy altas fuentes lo reemplazará Gerardo «Gerry» Díaz Bartolomé, diplomático de trayectoria y hasta ahora jefe de comunicaciones de la Cancillería.

A esta hora varias fuerzas pugnan por ese lugar. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quiere en ese puesto al secretario de Turismo y Deportes, Daniel Scioli. El canciller Gerardo Werthein a un empresario de su confianza, en la misma línea de lo que decidió con Alec Oxenford, que fue designado embajador ante los Estados Unidos.

Bosch cayó en desgracia con la salida de la canciller Diana Mondino, luego de que el Presidente se enojara con ella por el voto en contra del embargo de Estados Unidos a Cuba en la Asamblea de las Naciones Unidas.

Diplomático de carrera, Bosch había sido el número dos en la embajada madrileña cunado estuvo a cargo del ex radical Ricardo Alfonsín.

Cuando Mondino fue designada canciller, su ex jefe de Gabinete y amigo, Federico Barttfeld, lo nombró a Bosch Embajador en España. Barttfeld se fue como Embajador a Portugal.

En Madrid, Bosch no consiguió reunir un grupo de empresarios del agrado del presidente Milei que se reunieran con él durante su primera visita a España. Otro tropezón fue que no armó una buena relación con Jesús Huerta de Soto, un economista español cercano a Milei que le entregó en junio el Premio Juan de Mariana 2024. Incluso, se demoró el envío de un cuadro que el economista le regaló al Presidente.

Bosch tampoco tuvo buena relación con el representante comercial de la embajada, Alejandro Nimo, que llegó al cargo por su contacto con Sergio Massa, pero supo hacerse un lugar entre el empresariado español. Nimo se contactó con Huerta de Soto a través del economista Julio Goldestein, amigo de Javier Milei.

El mal momento de Bosch coincide con la mala relación entre Milei y el presidente español Pedro Sánchez, quien retiró a su embajador en Buenos Aires, cuando el Libertario llamó a «corrupta» a la esposa del mandatario socialista. Sin embargo, Sánchez priorizó los lazos históricos de España y Argentina y decidió reponer a un representante en la Argentina.

De hecho, el nuevo embajador español, Joaquín María de Arístegui Laborde, ya está en su nueva misión, en Buenos Aires.

También trascendió que es intención del Gobierno hacer otros recambios en Embajadas. Entre ellas la de China, donde comanda un embajador de sólida experiencia: Marcelo Suárez Salvia. Clarín no pudo confirmar este trascendido que circula entre los empresarios. Pero sabe que, con el nuevo acercamiento de Milei a Xi Jinping, lo libertarios quieren gente propia.

El canciller Werthein a su vez sigue analizando cuál será la estructrura de su Cancillería. A punto de cumplirse un mes de suceder a Mondino, sigue sin determinar quiénes serán las más altas autoridades que lo deben acompañar. El vicecanciller nombrado por Mondino en sus últimas horas, Eduardo Bustamante, no está firme.

El único seguro, es su jefe de Gabinete, Ricardo Lachterman, que trabajó con Werthein durante sus pocos meses como embajador de Milei ante los Estados Unidos.

Pero no sólo no hay secretario de Relaciones Económicas Internacionales, tras ser despedido el embajador Marcelo Cima, sino que de ahí para abajo, no hay nadie confirmado; directores de áreas centrales. Tampoco está confirmado quién será su vocero.

Más aún, a estas horas de cambios en embajadas claves -como la de España- se sigue analizando achicar la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Por ejemplo, quieren fusionar la secretaría de Política Exerior con la de Comercio Internacional y que hay una sola autoridade y todo se ajustará. Analizan cerrar embajadas en Africa y en Europa del Este y Central.

También se habla de fusionar oficinas de consulados con las de las Embajadas, y de representaciones como la de la UE -que sigue insólitamente sin embajador desde diciembre- con la embajada en Bruselas. Y curiosamente, el Canciller, cuya ventaja crucial no es sólamente la de hablar directo con Milei, llevarse bien con él y tener poder a diferencia de Mondino, entiende el lenguaje diplomático y tiene experiencia política para interpretar lo que desea el Presidente. Esto mismo se vio en la cumbre del G20, en Río de Janeiro.