El Gobierno de la Provincia habilitará las nuevas instalaciones del EJI N°19 de Villa Dos Trece

Este viernes 3 de junio, el Gobierno de la Provincia de Formosa, habilitará las nuevas instalaciones del EJI N°19 de Villa Dos Trece.

Para el acto, se aguarda la presencia del vicegobernador Eber Wilson Solís y demás autoridades provinciales de la cartera educativa, además de docentes y comunidad en general.

El ministro de Cultura y Educación de la provincia, Luis Eugenio Basterra, en el marco del acto por el centenario de la EPEP N°65 “República de Venezuela” en la localidad de Ibarreta.

“El próximo viernes tenemos la habilitación del jardín de infantes de Villa Dos Trece, aprovechando que hay la celebración del centenario de una escuela en esa localidad”, indicó.

Asimismo, anticipó que existen “casi 30” establecimientos “que están siendo terminados o pronto a ser habilitados para su funcionamiento y otros que están en proceso de licitación”.

“Con el gobierno nacional y popular que está ahora estamos sumando la Escuela Secundaria Profesionalizante que aspiramos a que sean varios establecimientos los que tengan nuevas estructuras edilicias para llevar adelante esta modalidad”, señaló.

Ibarreta

En cuanto a los festejos por el aniversario N°100 de la EPEP N°65 “República de Venezuela” de Ibarreta, que fue la primera unidad educativa de la localidad y actualmente cuenta con más de 400 estudiantes, Basterra expresó “una profunda emoción” por estar presente en el acto conmemorativo.

“Porque particularmente en el interior de nuestra provincia significa la historia misma de las distintas poblaciones; en Ibarreta los relatos de los exalumnos, exdocentes, están cargados de emoción y reflejan lo que fue el devenir de nuestra provincia, los hitos más relevantes y, como bien dijo el intendente, el futuro que nos augura: un modelo como el Modelo Formoseño que profundiza el compromiso con la educación como instrumento de equidad social y equidad territorial”, sostuvo.

Y agregó: “Social porque comprende a todos y cada uno de los niños, niñas y adolescentes de nuestra provincia; y equidad territorial porque es en todo el territorio. Lo que vemos en Ibarreta es un reflejo de esta política que se lleva adelante en toda la provincia”.

En ese sentido, el funcionario recordó que, en los cuatro años del gobierno anterior, la educación y su financiamiento fueron “dejados de lado”; y todas las obras “que se siguieron haciendo fue con el presupuesto de la provincia”.

“Esto marca el compromiso de una concepción política versus otra; la del gobernador Insfrán siempre fue la de un compromiso de educación para la equidad, que todos y cada uno de los niños, niñas y jóvenes formoseños puedan tener acceso a la educación”, opinó.

Y añadió: “El resto de las opiniones se tradujeron en actos que fueron contrarios al concepto de la equidad; cuando vemos que en el Congreso no se votaban presupuestos para nuestra provincia por parte de ciertos sectores representantes de la misma, está demostrado que no hay un genuino compromiso”.

En ese marco, Basterra subrayó que “pueden hacer los discursos que quieran, pero los discursos se terminan al momento de la acción”; y reiteró que “cuando tuvieron cuatro años para demostrar que tenían las mismas intenciones de equidad social y territorial, no lo hicieron”.

“Hoy se vuelve a desplegar este concepto, lo vemos aquí con el compromiso patrimonial de que las construcciones sigan desarrollándose para que haya el ámbito educativo de acorde a los tiempos que se viven”, concluyó.

