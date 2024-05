El Gobierno defendió a Mondino tras sus dichos sobre los chinos

Tras los polémicos dichos de la canciller Diana Mondino sobre los trabajadores de la Base Espacial China en Neuquén, el Gobierno nacional respaldó a la funcionaria al sostener que se trató de un malentendido.

“La discriminación no está dentro de su alma”, precisó al respecto el vocero presidencial, Manuel Adorni en la habitual conferencia de prensa.

Asimismo planteó que la canciller “aclaró que lo que quiso decir no fue una expresión discriminatoria ni mucho menos, sino que quiso expresar que eran todos iguales en términos de que eran civiles”.

El respaldo de Casa Rosada se enmarca tras las expresiones de la funcionaria que generaron polémica al sostener que en la base militar ubicada en la Patagonia “no identificaron que hubiera personal militar», y precisó: «Son chinos, son todos iguales”.

Para Adorni, se trató de “una mala interpretación o una expresión que tal vez no se entendió como debía haber sido”, que no interferirá en la renovación del swap ni en la relación con China.

“Quien la conoce sabe que la discriminación no está dentro de su alma”, concluyó.

Aclaración

Mondino aseguró que lo que quiso decir es que «son todos iguales, todos civiles». En declaraciones radiales, la funcionaria nacional intentó bajarle el tono a la controversia generada y expresó: «Son todos iguales los que participaron, son todos civiles».

«Destaqué la naturaleza civil del personal, que no había uniformes. Los argentinos también eran todos iguales, ninguno estaba uniformado», concluyó.