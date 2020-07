El gobierno define el diseño de la nueva fase de aislamiento, con la mirada puesta en el AMBA

Compartir

Linkedin Print

El Gobierno nacional se apresta a definir las características de la nueva fase del aislamiento social que regirá desde el sábado, sobre la base de las recomendaciones de los especialistas y los acuerdos alcanzados entre las autoridades bonaerenses y porteñas sobre el AMBA, que es el principal foco de contagios y muertes por coronavirus.

El presidente Alberto Fernández escuchó el análisis epidemiológico y las recomendaciones del cuerpo de asesores médicos y científicos sobre la situación sanitaria, como hizo ante cada cambio de fase desde el inicio del aislamiento, el 20 de marzo pasado.

“Los argentinos se cansan de estar en su casa y reclaman salir, muchos con mucha razón necesitan salir para llevar recursos a su hogar, pero el riesgo existe y nadie está a salvo del riesgo que se corre”, enfatizó el Presidente en una entrevista que concedió esta tarde al Comité Judío Estadounidense.

Si bien las particularidades de la nueva etapa que se iniciará el sábado serán comunicadas oficialmente mañana, ayer el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, habrían acordado la reapertura en el AMBA de algunas actividades, bajo estrictos protocolos sanitario.

De hecho, Kicillof y Larreta se reunión con Fernández para avanzar en esos acuerdos, aunque la notificación de 4.250 casos nuevos en 24 horas, cifra récord desde el inicio de la pandemia, inquietó y obligó a nuevas consultas de las autoridades con los especialistas.

De ese número de pacientes contagiados, 2.734 son habitantes de la provincia de Buenos Aires y 1.220, de la ciudad de Buenos Aires.

En este contexto, Fernández escuchó en la residencia de Olivos a la embajadora especial de la OMS-OPS para América Latina y el Caribe, Mirta Roses; y a los especialistas Pedro Cahn, Ángela Spagnuolo de Gentile, Gustavo Lopardo, Pablo Bonvehi y Javier Farina.

El ministro de Salud, Ginés González García, reafirmó que “no hay una vacuna mejor que el aislamiento” en las casas, al ingresar a la residencia de Olivos para asistir a la reunión con el Presidente y el comité asesor.

“No me gusta la palabra flexibilización, se pueden abrir ventanas y otras posibilidades, como alguna apertura para comercios de barrio, pero no está decidido todavía”, dijo el titular de la cartera de Salud, quien remarcó que no se evalúan “solamente los números, sino también variables sociales y económicas”.

Del análisis en Olivos sobre la situación epidemiológica del país, participaron también el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti; y los secretarios de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y general de la Presidencia, Julio Vitobello.

“La discusión sobre si tengo que privilegiar la economía o la salud es un falso dilema y no hay que dudar en que lo primero que hay que hacer es privilegiar la vida”, insistió en la entrevista el Presidente, a horas de que finalice el período de 16 días de cuarentena estricta iniciado el 1 de julio.

Ayer, uno de los miembros del comité que asesora al gobierno, el infectólogo Tomás Orduna, afirmó que la cifra de 4.250 nuevos infectados fue “una piña en los dientes” de cara a la próxima fase.

“Veníamos de siete u ocho días de un amesetamiento de entre 3.000, 3.500 (casos) y veíamos que eso podía ser, de alguna manera, estar en la cumbre; pero eso nos demostró que un día podemos subir 700, 800 casos justo cuando hay que decidir, o está decidido, el repuje final de cómo va a ser el arranque del fin de semana”, sostuvo Orduna en declaraciones a la radio AM750.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que involucra a Capital Federal y 35 partidos del Gran Buenos Aires, sigue concentrando la mayoría de los casos de Covid-19 y la preocupación de las autoridades.

Días atrás, en una entrevista con Télam, Kicillof había dicho que las medidas en el Gran Buenos Aires a partir del sábado “no van a ser idénticas” a las de la Ciudad, pero ratificó que “la decisión es coordinarlas” porque “no es sostenible que de un lado de la General Paz se abra todo y del otro lado nada”.

En tanto,ayer a la tarde Kicillof encabezò una reunión por videoconferencia con el comité de expertos en materia sanitaria para analizar la situación a partir de los nuevos contagios.

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, aseveró que “no habrá una apertura alocada ni absolutamente flexible” en el AMBA y consideró como algo “auspicioso” el hecho de que la cantidad de días de duplicación de casos en el AMBA haya pasado de 14 antes del 1° de julio a 19 en la actualidad.