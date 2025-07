El Gobierno definió cambios para materias y contenidos en los programas de once carreras universitarias

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Secretaría de Educación, oficializó una serie de modificaciones estructurales en once carreras universitarias reguladas por el artículo 43 de la Ley de Educación Superior N.º 24.521.

Las resoluciones, publicadas en el Boletín Oficial, introducen cambios en los contenidos curriculares, la carga horaria mínima, los criterios de formación práctica y los estándares de acreditación de títulos. La medida, impulsada por el Consejo de Universidades, apunta a adecuar los planes de estudio a “los avances tecnológicos, científicos y productivos del presente”, según se lee en el comunicado oficial.

Las reformas abarcan

las siguientes carreras:

Licenciatura en Biotecnología

Licenciatura Psicología

Licenciatura Ciencias de la Computación

Licenciatura en Sistemas, Informática, Análisis de Sistemas

Odontología

Ingeniería en Transporte

Ingeniería Naval

Ingeniería en Sistemas de Información

Las resoluciones que avalan estas modificaciones establecen una nueva estructura formativa para las titulaciones alcanzadas, fijando contenidos mínimos, criterios de acreditación y requisitos para las prácticas profesionales. Además, en algunos casos, se redefinieron las actividades profesionales reservadas al título.

Según la normativa, las universidades públicas y privadas dispondrán de un plazo de hasta doce meses para adaptar sus planes de estudio. Durante ese período, podrán presentar acreditaciones de forma voluntaria. Cumplido el plazo, la adecuación a los nuevos estándares será obligatoria para continuar ofreciendo las carreras involucradas. En los casos de carreras nuevas, los requisitos regirán de forma inmediata, y no se podrá iniciar el dictado sin la validación correspondiente del organismo acreditador.

La iniciativa también contempla la revisión de la carga horaria mínima exigida, una nueva definición de la intensidad de la formación práctica y la actualización de los estándares nacionales de acreditación. De esta forma, cualquier plan de estudios vigente deberá ser reformulado por las universidades para ajustarse a los lineamientos definidos por el Estado.

En el caso particular de la Licenciatura en Biotecnología, regulada a partir de ahora por la Resolución 980/2025, se establecieron estándares que hasta el momento no existían a nivel nacional. Esta carrera, considerada estratégica dentro del campo científico y productivo, encabeza el proceso de reforma. La resolución incluye contenidos mínimos, criterios para la acreditación y prácticas obligatorias, con el mismo plazo de hasta doce meses para su implementación.