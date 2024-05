El Gobierno denunció a Tolosa Paz por comprar 12 millones de kilos de yerba y la exministra le respondió

El Gobierno denunció a la exministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz por la compra de 12 millones de kilos de yerba de “bajísima calidad” por más $18.000 millones y ella respondió en duros términos. La también diputada nacional de Unión por la Patria (UP) brindó una explicación sobre la adquisición de esos alimentos y adjuntó documentos.

Las críticas de la exfuncionaria se dieron en el marco de la polémica por las 5000 toneladas de alimentos retenidos en depósitos, una gestión a cargo de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el gobierno de Javier Milei había asegurado que la mayoría de yerba era de mala calidad.

“Una supuesta denuncia de un supuesto gobierno. Le aviso, Presidente @JMilei, que hoy ya hizo RT dos veces de la misma noticia. Se le nota mucho”, comenzó la exfuncionaria de la administración de Alberto Fernández. “¿De verdad creen que van a tapar con estas ’denuncias’ el papelón que están haciendo de cara a la sociedad con el manejo de la Asistencia Alimentaria en Argentina?”, agregó con respecto a la polémica que se desató por los alimentos retenidos que derivó en la renuncia del secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre.

Tras ello, brindó detalles de cómo fueron las compras en su gestión. Según la exministra, mientras estuvo frente a la cartera de asistencia social, compró “12 millones de kilos de yerba” y distribuyó “9 millones”. “¡Menos mal! Ahora creo que deberíamos haberla entregado en su totalidad a la gente que la necesita y la valora”, agregó a través de un largo mensaje en su cuenta de X.

“¿Le preocupa saber cómo se hace una licitación?, y en particular, ¿tiene alguna duda sobre la compra de la yerba? Lo ilustro, quizás sea un material que ayude a su gabinete. No conozco qué piensan denunciar. La adjudicación de la compra se encuentra en su totalidad dentro del valor de precio testigo de la SIGEN (recordar que la Resolución SIGEN 36/17 dice que el precio máximo adjudicable es Precio Testigo+10%). Las empresas que obtuvieron la adjudicación no registraban deudas en AFIP contando con Certificado Fiscal habilitante e inscriptas sin ninguna restricción en el Registro de Proveedores. Son empresas con objeto comercial y social de carácter ALIMENTARIO”, argumentó.

Luego, continuó: “Le cuento primero sobre el INYM, el Instituto Nacional de la Yerba Mate… ¡Sí, el mismo que usted quiere hacer desaparecer con el DNU 70! El mismo INYM del cuál quiere colgarse ahora su Ministra en una gacetilla de prensa en la que anticipa una denuncia que no hizo, refiriéndose a fiscalizaciones realizadas por el Instituto en licitaciones que no fueron durante mi gestión. Son muy desprolijos. ¿Se dan cuenta que están tomando informes del pasado sobre productos que yo no compré y falsificando su valor documental y quieren que parezca que se refieren a la yerba que yo sí compré?”

En ese marco, explicó que los alimentos están aptos: “Firmé el 23 de agosto de 2023 un convenio por medio del cual se comunicó a dicho Instituto la preadjudicación y la adjudicación para que evalúen los lotes y el producto en origen antes de la salida hacia los depósitos del Ministerio de Desarrollo Social. Recibida la mercadería en los depósitos del MDS se remite muestra de cada lote al Instituto Nacional de Alimentos de la ANMAT. Los lotes que se encuentran en los depósitos, que su gobierno se niega a distribuir, fueron evaluados por el INAL ¿Sabe lo que es? Le cuento: es el Instituto Nacional de Alimentos. Fueron validados, y por lo tanto, poseen aptitud para el consumo humano y cumplen con el CÓDIGO ALIMENTARIO ARGENTINO”.

“Usted denuncie, no tengo problema, pero mientras, ocúpese de gobernar y de repartir rápido la yerba y los demás alimentos. Se les van a vencer y sería una lástima”, cerró la exfuncionaria.

Horas antes, Tolosa Paz había apuntado contra Pettovello, por los alimentos que no se distribuyeron. “No solamente miente el presidente Javier Milei sino también a los ministros”.