El Gobierno derogó 44 normas que permitían al Estado fijar precios e intervenir mercados

El Gobierno nacional derogó 44 normativas restrictivas de la actividad comercial a través de las resoluciones 433 y 434/2024, publicadas este martes en el Boletín Oficial. La administración de Javier Milei aclaró que se trataba de normas sin uso en la actualidad, pero que al estar vigentes dejaban abierta la posibilidad de ser aplicadas para fijar precios, intervenir en la actividad privada y someter a los ciudadanos a «requerimientos sin sentido». También se eliminó una resolución que exigía trámites redundantes para acceder al proceso de homologación de neumáticos, que encarecían el costo de los mismos.

Las normas eliminadas abarcaban controles en la carne vacuna, en alimentos lácteos, en comercios y grandes supermercados. También establecían regulaciones en los servicios de comunicación y farmacias, y requerían pedidos de información a empresas e instituciones educativas.

Se derogó, además, una norma que afectaba el flujo del comercio y elevaba el costo de los neumáticos. Se eliminaron también programas en desuso que no están alineados con las políticas de simplificación que impulsa el Gobierno.

El secretario de Comercio, Pablo Lavigne, calificó la medida como «un paso crucial hacia la libertad económica». Desde la cartera, explicaron que muchas de estas normativas resultaban obsoletas, generaban trabas al comercio o simplemente eran ineficaces, como los programas de precios que no lograron contener la inflación.

Como es habitual, Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación y Transformación del Estados, festejó las derogaciones: «Las resoluciones 433, 434 y 1212/24 del Secretario de Comercio, Pablo Lavigne, publicadas hoy (este martes 19 de noviembre) derogan 44 normas restrictivas de la libertad comercial y permiten dar un nuevo paso en pos de la libertad que pregona el presidente Javier Milei».

Al respecto agregó: «Vean las locuras que habíamos normalizado. Todos estos programas solo metían confusión en el sistema de precios e implicaban gastos que pagábamos todos».

En ese sentido, elogió al ministro de Economía, Luis Caputo: «Son un nuevo paso que da @LuisCaputoAR en el área supervisada por Juan Pazo para tratar de construir una Argentina más libre todos los días».

Estas medidas se suman a las 107 derogaciones realizadas por la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía desde el inicio de la gestión para disminuir las trabas burocráticas y promover la libre competencia. Entre las normas ya eliminadas para normalizar el Comercio Exterior, están las licencias automáticas y no automáticas; el SIRA y el DJCP que generaba costos por US$ 5 millones y un millón de declaraciones juradas anuales. En la misma línea, para transparentar el Comercio Interior, se dió de baja el programa de control, Precios Cuidados, y el SIPRE, un régimen informativo de precios y cantidades, entre otros.

Algunas de las normativas eliminadas incluyen:

Resolución 1/2006: regulaba precios máximos para toda la cadena de carne vacuna.

Resolución 26/2007: obligaba a la industria láctea a acordar precios con el gobierno nacional.

Resolución 1/2010: impedía la competencia de precio en las operaciones de comercialización de papel para diario.

Resolución 50/2010: establecía pautas para la comercialización del servicio de televisión paga.

Resolución 991/2021: creaba el programa “Súper Cerca”.

Resolución 823/2022: establecía la creación del programa Precios Justos (que siguieron subiendo).

Resolución 1182/2023: creaba una unidad de negociación de acuerdos de precios.

Resolución 25/2007: su derogación elimina requisitos para la homologación de neumáticos.

Resolución 813/2021: creaba un Observatorio de Cámaras Empresarias.

Resolución 155/2007. Otorgaba una compensación de $30 por kilo a aquellos agentes minoristas que comercialicen papa «calidad comercial, de características normales y habituales».

Resolución 1/2016: creaba Mercado en tu Barrio.

Resolución 231/2021: creaba el Mercado Federal Ambulante.

Resolución 1280/2023: creaba el programa de aporte de nutrientes 2023 para el incremento de fertilización nitrogenada.

Resolución 284/2006: creaba las Casas de la Producción.

Resolución 487/2020 y 9/2022: creaba la Unidad de Evaluación Técnica de Proyectos Productivos para el Cambio Estructural.

Resolución 142/2021: creaba el Programa Agropymes Sustentables.

Resolución 246/2021: creaba el Consejo Federal para el cambio estructural.

Resolución 252/2021: creaba el Plan de Desarrollo Productivo Verde.

Resolución 236/2022: creaba la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Argentina Productiva 2030”.