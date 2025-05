El Gobierno desembarca en Formosa y evalúa vías para expandir la batalla cultural libertaria

Las espadas políticas y judiciales de La Libertad Avanza esperan tener un partido en cada uno de los 24 distritos subnacionales del país. Además de conseguir el reconocimiento para tener un partido político nacional, hasta el momento hay aval para tener un espacio propio en 21 distritos.

Solo faltan Neuquén, San Luis y Entre Ríos. Habría una audiencia este lunes en donde se podría terminar de definir el permiso definitivo para consolidar el espacio provincial. Incluso, una alta fuente partidaria aseguró que “antes de fin de mes” deberían conseguir los reconocimientos definitivos en los tres distritos. El álbum completo.

A diferencia de 2023, este año se caracterizará por la expansión formal de La Libertad Avanza como espacio. Pero dentro del grupo de armadores reconocen que faltan los nombres fuertes al interior de las provincias: si el 2025 planea ser el año de la expansión, el objetivo es que dentro de dos años se logre una consolidación de las cuestiones provinciales.

La realidad es que los libertarios no se creen vencedores en ninguna de las elecciones salvo en Chaco, donde se aliaron al oficialismo provincial de Leandro Zdero, que tiene en frente a una alianza peronista bastante competitiva liderada por el exgobernador Jorge Capitanich. En Jujuy y Salta creen que pueden conseguir un segundo puesto, siendo un escenario pesimista, en ambos casos, la de ubicarse en tercer lugar. Como caso aparte, La Libertad Avanza no presentó ninguna lista oficial en la provincia puntana y no se apalancarán a ningún desempeño, sea positivo o negativo.

En tanto, las fichas están todas puestas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que celebrarán comicios el 18 de mayo. En rigor, las bases operativas del partido nacional (y los principales referentes) se encuentran en la Capital, por lo que no hace falta ningún esfuerzo logístico para demostrar poderío.



Formosa

Pero la próxima elección que está en la mira de los libertarios es la que se dará en la provincia de Formosa el 29 de junio. Si no se cuentan los años en los que hay elecciones presidenciales, es la primera vez desde 2001 que el oficialismo local decide desdoblar sus propios comicios de las nacionales. Así, Gildo Insfrán decidió plegarse a la decisión de otros gobernadores y cuidar el territorio de las nacionales, donde los libertarios pretenden apalancarse con la agenda de la Casa Rosada.

La mano derecha de Karina Milei y armador nacional de La Libertad Avanza, Eduardo “Lule” Menem, viajará el próximo 20 de mayo a reforzar el armado libertario antes del cierre de listas, que será cinco días más tarde. El espacio violeta competirá con otros tres lemas (que después se ramificarán en diversos sublemas), el Partido Justicialista, la Confederación Frente Amplio Formoseño (integrada por la UCR, el MID, el PRO, entre otros) y el Movimiento Libres del Sur.

“Nosotros sin dudas le queremos disputar el territorio y la redacción de la Constitución a Insfrán”, indicó una fuente inobjetable del partido. Y es que se elegirán 30 convencionales constituyentes, 15 diputados provinciales y concejales en toda la provincia. Ninguno de ellos responde al armado provincial. Solo la legisladora provincial, Gabriela “Gaby” Neme, tiene una cercanía total con la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich. Pero el responsable del partido allí es el diputado nacional Gerardo González.

Los libertarios están jugando fuerte contra el gildismo. A través de la diputada aliada-PRO, Sabrina Ajmechet, la Comisión de Derechos Humanos armó una exposición para escuchar violaciones de derechos humanos denunciadas en esa provincia. Allí expuso el senador libertario desterrado por Milei, Francisco Paoltroni, quien hizo énfasis en que hay un comicio importante dado que se escribirá la nueva Constitución provincial.

El año pasado, Insfrán se adelantó al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que declaró inconstitucional la reelección indefinida en esa provincia, y aprobó una ley en la Legislatura provincial para convocar a elecciones constituyentes. En el oficialismo quieren revisar esa carta magna de principio a fin: hablan de aggionar el texto de acuerdo a los tiempos que corren y así “consolidar el Modelo Formoseño”.

En las elecciones provinciales de 2023, el Partido Justicialista (que tuvo 64 sublemas diferentes) sacó 71% de los votos. El Frente Amplio Formoseño solo consiguió juntar algo más del 20%. Es un territorio evidentemente complicado para la proliferación de una opción opositora competitiva ahora que La Libertad Avanza se presentó dividido. La apuesta fuerte de los libertarios deberá estar en el departamento Formosa, el de la capital, que aglomera algo menos de la mitad de los electores totales.