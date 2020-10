El Gobierno detecta “una recuperación muy clara” de la actividad industrial

Compartir

El Gobierno nacional salió a destacar que la producción industrial “está mostrando una recuperación muy clara” a partir de los indicadores anticipados de septiembre, que mostraron mejoras heterogéneas de acuerdo al impacto de la pandemia en los distintos sectores, con una tendencia general al alza.

Así lo expresó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, al afirmar que la actividad fabril “está mostrando una recuperación muy clara”, ya que los indicadores anticipados de septiembre “muestran un leve aumento” respecto del mismo mes del año pasado.

En ese sentido, en diálogo con Radio Continental, el ministro destacó las mejoras que se registraron en la fabricación de motovehículos y autos y vehículos comerciales, y lo mismo con el sector de maquinaria agrícola, que esta con un desarrollo muy fuerte con su producción colocada hasta el mes de marzo.

En los últimos días, se conoció que la producción nacional de vehículos durante septiembre alcanzó las 32.149 unidades, lo que representó un incremento del 16,1% respecto del mismo mes de 2019.

De la misma manera, las motos patentadas durante septiembre alcanzaron las 29.530 unidades, lo que representó una recuperación interanual del 49,5%.

Los datos que viene relevando el Gobierno en las últimas semanas reflejan una significativa mejora en la producción y las expectativas también en rubros como muebles, heladeras, lavarropas, cocinas, termotanques, griferías y materiales para la construcción.

Pero también se observa tendencia positiva en electrónicos, hilados, tejidos de punto y planos, tintorería industrial, calzado, limpieza del hogar, juguetes, y bicicletas.

Por el contrario, la heterogeneidad sectorial industrial se reproduce en otros ámbitos de la actividad productiva, tales como el comercio y el resto de los servicios.

“El resultado es heterogéneo, ahora la industria se esta recuperando y esto convive con actividades que todavía padecen esta crisis”, afirmó el ministro, al señalar que, no obstante, hay actividades como el “turismo y la gastronomía que están muy mal”, y que el Gobierno los continuará apoyando con el pago de salarios a través de los ATP.

Pero a la par de los indicadores más auspiciosos que marcan la salida de la pandemia, Kulfas resaltó el reciente anuncio de baja de los derechos de importación y de incremento de reintegros.

“Esto significa que la industria va a tener mayores incentivos para agregar valor, para exportar con mayor contenido de industrialización y es un tema que modifica una tendencia de los últimos años”, afirmó el ministro.

Para Kulfas, estas líneas de política industriales se contraponen con lo observado en la gestión Cambiemos.

“En el gobierno anterior veíamos que los reintegros estaban concentrados en las materias primas industriales, y no en los bienes finales. Es decir que había un desincentivo a industrializar”, subrayó el ministro.

También se refirió a la situación cambiaria, respecto de lo que señaló que “el tipo de cambio real esta por encima del promedio histórico, y le sirve a los exportadores para exportar, por lo que la producción nacional no tiene que sufrir una consecuencia predatoria con las importaciones”.

Sobre la sucesión de versiones sobre la salida del país de distintas compañías, el ministro reiteró que “decenas de empresas ratifican inversiones productivas, semana a semana, en electrodomésticos, de automotriz, de motos, de alimentos de consumo masivo”.

“Lejos de esa situación vemos una complejidad internacional muy importante y la aparición de nuevas inversiones y de fake news con la intención de instalar un clima de éxodo de empresas que no existe”, aseguró.

Kulfas también aseguró que los aportes del programa de Asistencia al Trabajo y el Empleo “se van a seguir pagando hasta fin de año” porque “esta recuperación es heterogénea no abarca todos los sectores” y es necesario sostener mientras dure la pandemia esas actividades van a facturar muy por debajo de su capacidad o directamente nada.