El Gobierno dice que no hay recortes en el área de Discapacidad

Compartir

Linkedin Print

El Ministerio de Economía descartó un recorte presupuestario en el área de Discapacidad y aseguró que son las jurisdicciones las responsables del pago a las prestadoras de salud.

«Ante versiones respecto a que decisiones de este Ministerio involucran recortes en áreas de discapacidad, es nuestro deber informar que las modificaciones administrativas tomadas por subejecución presupuestaria en algunos sectores no afectan a dichas áreas», comunicó la cartera a cargo de Sergio Massa a través de sus redes sociales.

«Por lo tanto, este Ministerio no es responsable de la falta y atrasos de pagos que aducen algunos prestadores, y será responsabilidad de las jurisdicciones correspondientes dar las explicaciones del caso», aclaró.

En los últimos días, terapeutas de todo el país elevaron la voz debido a que aseguraron que no recibieron el pago por la atención a personas con discapacidad.

Al mismo tiempo, distintas organizaciones y transportistas se sumaron al reclamo y mantienen un acampe en la Plaza de Mayo.

En contacto con los medios periodísticos, señalaron que estarán frente a la Casa Rosada hasta el miércoles, cuando esperan recibir una respuesta concreta sobre el caso.

En tanto que un grupo dejó por un momento la plaza para dirigirse a la Superintendencia de Salud para elevar el reclamo a Provincia y Nación.

La palabra de Andis

El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Fernando Galarraga, se refirió al acampe y aseguró que «el cumplimiento de la atención integral a las personas con discapacidad es una prioridad para el Gobierno nacional».

«Desde el 2019 hasta ahora redujimos los plazos de pago a los prestadores de 90 a 45 días», indicó Galarraga a través de un comunicado.

«El tema de discapacidad es siempre sensible y preocupa a las familias y por eso desde el Gobierno nacional queremos llevar tranquilidad: el atraso que se produjo en los pagos a las obras sociales por las prestaciones en discapacidad, se están regularizando desde hoy», agregó.

El pedido de

Juntos por el Cambio

Ante esa situación, diputados de Juntos por el Cambio instaron al Gobierno Nacional a que informe al Congreso sobre el ajuste en las prestaciones por servicios de salud para personas con discapacidad.

A su vez, solicitaron que el Ejecutivo informe el plazo en el que se estima regularizar la situación de los pagos a junio 2022.

«Según la Ley 24.901 las personas con discapacidad tienen derecho a recibir prestaciones para garantizar su bienestar y su inclusión. Las obras sociales y prepagas deben cubrir esas prestaciones», explicaron Ricardo Buryaile y Soledad Carrizo, que encabezan el pedido.

«El ajuste en discapacidad provocó la suspensión de tratamientos. Personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales ven impedida su participación en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás», remarcaron.

Compartir

Linkedin Print