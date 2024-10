El Gobierno dictó la conciliación obligatoria en la ex AFIP ante los anuncios de un paro y apagón informático

El Gobierno dictó la conciliación obligatoria en la ex AFIP ante los anuncios de un paro y un apagón informático.Es por un plazo de 15 días, pasible de renovación.

El conflicto se desató por el cambio del organismo de recaudación hacia la nueva agencia ARCA.

A través de la Secretaria de Empleo, Trabajo y Seguridad Social de la Nación, el Gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto con los empleados de la ex AFIP y en el marco de las medidas de fuerza adoptadas luego de la reconversión del organismo en la nueva agencia ARCA. La medida fijó un plazo por 15 días, los cuales podrán ser prorrogados.

Trabajo, que se encuentra en la órbita del Ministerio de Capital Humano–, actuó a instancias de las autoridades de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA – ex AFIP), donde hubo marchas, protestas y un anuncio de paro.

Los sindicatos de empleados del ente recaudador como también los aduaneros manifestaron medidas de fuerza, como plegarse al cese de tareas del transporte de este miércoles y realizar un apagón informático que afectaría a trámites online ante la DGI y la Aduana.