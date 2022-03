El Gobierno dijo que no subirán las retenciones al maíz, soja y trigo

Compartir

En medio de la discusión por la suba de retenciones a las exportaciones de aceite y harina de soja que se espera que anuncie el Gobierno, Gabriela Cerruti, portavoz de Alberto Fernández, aseguró que el Ejecutivo no está pensando en cobrarle más impuestos a la producción de maíz, soja y trigo. Sin embargo, no adelantó nada de lo que sucederá con los otros productos apuntados.

“Se están estudiando medidas, ninguna es la suba de retención a la producción de maíz soja y trigo. Tenemos que entender que las consecuencias económicas de la guerra ya llegaron a la Argentina y la preocupación del Presidente es detener estas subas de precios que hay entender en un contexto mundial”, afirmó en diálogo con periodistas.

En Balcarce 50 se encargaron de remarcar que las retenciones se suben por ley, que el tema se impuso como consecuencia de rumores que crecieron con el paso de las horas y que el foco actual está puesto en frenar la escalada de precios proyectada para los próximos días como consecuencia de la guerra.

De esta forma, el Gobierno buscó cortar de raíz los rumores sobre un aumento de las retenciones en los principales granos, que originó una suerte de bola de nieve que terminó con una amenaza de Juntos por el Cambio de no respaldar el acuerdo con el FMI y la preocupación de los gobernadores peronistas por el avance de la supuesta medida

Los mandatarios de Córdoba, Juan Schiaretti, y Santa Fe, Omar Perotti, habían apuntado contra el gobierno nacional durante el fin de semana por la suspensión de harina y aceite de soja, medida que se mantiene.

En Balcarce 50 reconocen que podría aumentar el precio de ambos productos, pero aún no está definido. Sería de un incremento del 31 al 33% en la alícuota a la exportación. “La discusión se deben dar con los industriales, no con los productores”, indicaron fuentes oficiales.

Para evitar entrar un círculo de conflicto y de información errónea, desde la Casa Rosada aseguraron que se comunicaron con ambos mandatarios para aclararles que no aumentarán las retenciones, más allá de los rumores que se generaron.

El domingo el Gobierno suspendió las exportaciones de estos productos, los principales de su canasta exportadora, en medio de la escalada de precios en el mercado internacional. La medida, que regirá “hasta nuevo aviso”, fue anunciada en un comunicado de la subsecretaría de Mercados Agropecuarios y consiste en el cierre de registros de operaciones, lo que en la práctica bloquea las ventas.

“No se consigue aceite en Europa ni harina en Italia. La situación va a empeorar salvo que la guerra se frene en los próximos días, y no parece ser una opción. Las consecuencias de la guerra están empezando a impactar en Argentina”, reconocieron en la Casa de Gobierno.

En el Gobierno se preparan para un aumento importante en el precio de los alimentos como consecuencia del impacto de la invasión rusa a Ucrania. Por eso se están evaluando un paquete de medidas anti inflacionarias para poder frenar la suba de precios prevista en el corto plazo.

