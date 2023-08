El Gobierno dispuso nuevas trabas para operar con los dólares financieros

La Comisión Nacional de Valores (CNV) dictó una resolución que pone nuevas restricciones para la operatoria con dólares financieros, aunque aclaró que “no afectará a los inversores que utilizan el canal bursátil para dolarizarse”.

No obstante, desde mañana las compraventa de dólar MEP y de contado con liquidación, tendrá nuevos límites.

La medida, según explicó el organismo regulador, “agrega una limitación a la operatoria en los dólares financieros en diferentes plazos, algo que sólo utilizan inversores sofisticados tratando de obtener una rentabilidad con bajo riesgo. A partir de ahora, para poder comprar un bono denominado en dólares con liquidación en moneda extranjera, en un plazo de liquidación menor que 48 horas, el inversor no tiene que haber vendido en los 15 días anteriores (y se compromete a no hacerlo en los 15 días subsiguientes) bonos soberanos denominados en dólares con liquidación en moneda extranjera”.

Desde la CNV aclararon que la medida “solamente afecta a inversores sofisticados o arbitrajistas, que suelen realizar operaciones para explotar diferencias de precios de activos iguales o similares en distintas ruedas de negociación”.

La medida busca impedir la compra de bonos en dólares con liquidación en contado inmediato o a 24 horas concertando su venta a 48 horas, una operación destinada a hacer una diferencia en el corto plazo.

Por eso, en adelante quienes operen de esa forma deberán esperar 15 días para volver a hacerlo y, a su vez, no deberán haber comprado títulos en dólares en los 15 días anteriores.

