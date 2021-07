El Gobierno encara días clave para actualizar las medidas de restricción

Compartir

El Gobierno definirá la semana próxima cómo actualizará las medidas de restricción que vencen el 9 de julio, en un contexto alentador marcado por la adquisición de 27 millones de vacunas y el logro de haber inmunizado al 35% de la población, mientras espera confirmar la tendencia a la baja de los contagios de coronavirus y con la atención puesta en retrasar la llegada al país de la variante Delta.

Hasta el viernes próximo, el Gobierno de Alberto Fernández tiene previsto sostener el cierre de fronteras al turismo y el cupo de 600 personas por día para regresar desde el extranjero, ante la certeza de que la variante Delta de coronavirus “será prevalente en Europa para fines de agosto” y terminará desembarcando en la Argentina, según pronosticó días atrás el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

Con todo, esta semana la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, no descartó la posibilidad de que se amplíe el cupo de ingresos al país por vía aérea, a partir de los operativos de control que se profundizaron en los distritos, especialmente aquellos que concentran la mayor cantidad de viajeros, como la ciudad y la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

Es que las alarmas se encendieron entre el 13 y 25 de junio último, cuando Migraciones constató un 40% de incumplimientos al aislamiento obligatorio en casi 2000 domicilios fiscalizados, la mayoría cometidos por personas que habían regresado de países de “Europa y de Estados Unidos”, “justamente donde se evidenció esa variante del virus”, advirtió Carignano.

Además, el Ministerio de Salud informó que dos viajeros, uno procedente de Estados Unidos y otro de Venezuela, que residen en la ciudad de Buenos Aires, fueron confirmados como casos de la variante Delta del coronavirus a través del Instituto Anlis Malbrán y se encuentran cumpliendo el aislamiento de siete días fijado por protocolo.

La variante Delta fue caracterizada como “de preocupación” por la Organización Mundial de la Salud (OMS) debido a su mayor transmisibilidad, pero no registra circulación comunitaria en Argentina, según los estudios de vigilancia genómica que se realizan en el país.

Con estos dos casos, al momento se secuenció en cinco viajeros provenientes del exterior la variante Delta que se originó en India y tiene en vilo al mundo por rebrotes de Covid-19 ocurridos en países europeos e incluso en otros con alta tasa de vacunación, como Reino Unido e Israel.

“O se cierra la frontera o se cierra la economía”, dijo hace unos días el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien adelantó que durante el transcurso de la semana que viene “se va a evaluar si el 9 de julio se prorroga” la norma con restricciones.

Las medidas sanitarias que se adopten durante julio dependerán de postergar al máximo la llegada de la variante Delta, de redoblar esfuerzos para aumentar la cantidad de vacunaciones diarias y del grado de concientización de la población sobre la importancia de los cuidados, en un mes de frío intenso y de cara al receso escolar de mitad de año.

Esta semana, el Consejo Federal de Salud (Cofesa), que integran la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y sus pares provinciales, consensuó avanzar en la estrategia de completar esquemas de vacunación en mayores de 40 años y fortalecer la búsqueda activa de la población priorizada que aún no se vacunó, con visitas casa por casa.

Durante la reunión se destacó la robustez de la evidencia científica -desde la calidad metodológica hasta los resultados observados- sobre la efectividad de una dosis para reducir la mortalidad en personas mayores de 60 años, se informó oficialmente.

“Después del análisis de los expertos de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn) y el análisis de la evidencia científica destacamos que la estrategia que estamos llevando adelante es adecuada y está teniendo resultados satisfactorios”, indicó la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

