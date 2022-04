El Gobierno enviará proyecto para gravar la renta inesperada de grandes empresas

Compartir

El ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció ayer que el Gobierno enviara en las próximas semanas un proyecto de ley al Congreso para gravar la «renta inesperada producto de la guerra», que plantea una alícuota sobre el componente de esa utilidad que se enfoca en un conjunto de empresas con ganancias netas imponibles altas superiores a los 1.000 millones de pesos, que en 2021 fue de solo el 3,2% de las empresas.

Los criterios para la imposición de la alícuota incluyen que la ganancia neta imponible real tiene que haber crecido en forma significativa en 2022 respecto a 2021 y, además, se incluirá un parámetro para que si la renta inesperada se canaliza hacia la reinversión productiva, la alícuota será menor, señaló el ministro durante el anuncio junto al presidente Alberto Fernández en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

Martín Guzmán argumentó que el Gobierno nacional tiene como «objetivo central garantizar el crecimiento del poder adquisitivo de los ingresos en todo el espectro laboral y productivo» al anunciar un conjunto de medidas económicas junto al presidente Alberto Fernández, en Casa de Gobierno.

«Es necesario en primer lugar reforzar la política de ingresos y en segundo lugar trabajar en forma colectiva para diseñar mecanismos que logren evitar que este shock que vive el mudo y la Argentina tengan consecuencias desigualadoras y regresivas», afirmó el ministro tras asegurar que «este año la economía continúa recuperándose».

Guzmán también afirmó que «las metas en el plano fiscal, monetario y acumulación de reservas se han cumplido» y está alineado con lo que se había planeado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y precisó que «el déficit fiscal primario del primer trimestre alcanzó el 0,25% del PBI».

Por su parte el presidente Alberto Fernández afirmó que el Gobierno nacional busca «garantizar que el impacto de la inflación no recaiga en el bolsillo de los argentinos y fundamentalmente en los sectores más vulnerables».

«Hay una urgencia en los sectores más postergados a la sociedad», afirmó el Presidente esta tarde al destacar, tras lo cual sostuvo que esto no significa desentenderse de los trabajadores formales los cuales están en una etapa de reapertura de paritarias.

El titular del Palacio de Hacienda se había reunido ayer a la tarde de lunes con sus pares de Trabajo, Claudio Moroni, y de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, para ajustar los detalles de las medidas destinadas a cuidar el poder adquisitivo de los trabajadores.

El encuentro se desarrolló antes de los anuncios que realizarán en Casa de Gobierno el presidente Alberto Fernández y el titular del Palacio de Hacienda.

Ayer al mediodía, el Presidente -durante el contacto que mantuvo con la prensa junto con su par de Ecuador, Guillermo Lasso- dijo que «la economía tiene tres pilares básicos: la producción, el trabajo y la distribución. La producción y el trabajo siguen creciendo. Todos los datos que tenemos muestran claramente esto que estoy diciendo. Tenemos un problema en la distribución derivado de la inflación».

«Los salarios no logran alcanzar a la inflación. Y estamos trabajando en eso», acotó el jefe del Estado.

Si bien no hubo precisiones sobre las medidas que podrían anunciar los ministros, se especula que el eje pasaría por el tema haberes, en especial de los trabajadores que no están regidos por convenciones colectivas, entre otras cuestiones.

