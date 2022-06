El Gobierno espera el desembolso de US$4100 M del FMI

Compartir

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunirá el viernes 24 de junio para tratar el acuerdo a nivel staff sobre la primera revisión de los objetivos cuantitativos cumplidos por la Argentina en el primer trimestre del corriente año, lo que permitirá dar luz verde al desembolso de 4.100 millones de dólares.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, confirmó, durante una entrevista con Radio Nacional en la que participó Télam, que el proceso implica que los fondos llegarán una vez que el directorio apruebe formalmente la auditoría de las cuentas públicas nacionales, que ya pasó por el lápiz fino del equipo que conducen la subdirectora en el Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Julie Kozack y el jefe de la misión argentina, Luis Cubeddú.

Durante las últimas semanas, ambos directivos auditaron punto por punto los indicadores y metas correspondientes al primer trimestre de 2022.

«Se estima que el Directorio (del FMI) estaría tratando este acuerdo el día 24 de junio. Apenas se apruebe llegan los desembolsos. No hay ningún contratiempo, es absolutamente estándar. Se cumplen con todos los tiempos previstos», señaló Guzmán.

El ministro dijo que en la auditoría aprobada por los cuadros técnicos del organismo, se siguió «un procedimiento que es absolutamente estándar, básico en el funcionamiento del FMI, en el que se completa la revisión en un trabajo entre el staff del FMI y el Gobierno argentino».

«Luego se pone a disposición del directorio del FMI, que es donde están los accionistas de los países, la aprobación de ese acuerdo entre el staff y el gobierno argentino. Siempre es así, el desembolso se hace luego de que el directorio apruebe ese acuerdo de revisión», precisó el ministro.

El pasado miércoles, la Argentina y el staff del organismo alcanzaron un acuerdo técnico que dio por aprobada la primera revisión del programa vigente.

El vocero del organismo, Gerry Rice, confirmó al día siguiente que la Argentina «cumplió todas las metas cuantitativas del primer cuatrimestre» de este año, del programa con el que refinanció los US$ 45.000 millones de deuda contraídos en la gestión de Mauricio Macri.

Rice remarcó que se acordó con el país mantener la pauta de los objetivos anuales, aunque admitió que el «sendero» de aquellas variables a nivel cuatrimestrales, y algunas metas indicativas como la inflación, sufrirán alteraciones respecto de lo pautado en el acuerdo firmado a fines de marzo, debido al «shock» que produjo la guerra entre Rusia y Ucrania.

«Acordamos que las metas anuales no serán cambiadas, es algo importante para mejorar la estabilidad y la recuperación económica», señaló el portavoz.

Metas inalteradas

A saber, las metas que quedarían inalteradas son la pauta de emisión monetaria del Banco Central, relacionadas con la asistencia del Banco Central al Tesoro, que no debe superar el 1% del PIB; el déficit fiscal, que no podría superar el 2,5% del PBI en el año, y la acumulación de reservas, que debería crecer en al menos 5.000 millones de dólares a lo largo de 2022.

Asimismo, Rice precisó que se va a «revisar, en términos prácticos, a nivel cuatrimestral los objetivos para ajustar los senderos» de las variables que reflejen el shock causado por la guerra en Ucrania.

En este sentido, cuando fue consultado por eventuales cambios en metas de déficit fiscal y proyecciones de inflación, Rice dijo que, debido al «shock que vino en el gasto estacional y en patrones de importación, los senderos cuatrimestrales del año completo del programa serán revisados para alcanzar estos objetivos» anuales planteados en el acuerdo.

En términos prácticos, agregó Rice, «los senderos cuatrimestrales de los objetivos serán ajustados para reflejar el impacto del shock (causado por el conflicto entre Rusia y Ucrania) y el compromiso de las autoridades para alcanzar los objetivos anuales».

En relación a la inflación, el vocero del Fondo Monetario explicó que «como otros países, las proyecciones y pronósticos fueron revisados».

Rice aclaró que este tipo de evaluaciones de la evolución de ciertas variables «pasa regularmente en los programas del FMI», y explicó que justamente «es por eso» que existen las «revisiones cuatrimestrales», aunque «el conjunto de los objetivos del programa permanecerán sin cambios».

«Los detalles de esos cambios serán dados a conocer en el staff report que estará disponible públicamente luego de la discusión del directorio», concluyó Rice.

