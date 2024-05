El Gobierno evitó escalar la tensión diplomática con España y dio por cerrado el conflicto

El Gobierno evitó escalar la tensión diplomática con España producto de las declaraciones de Óscar Puente, ministro de Transporte y Movilidad Sostenible español, quien agravió el viernes a Javier Milei, presidente del Nación, al insinuar que ingirió sustancias y que es “mala persona”. La Casa Rosada respondió el mismo día con un comunicado de la Oficina del Presidente vía X en donde catalogó como “calumnias e injurias” las declaraciones del funcionario europeo y apuntó contra Pedro Sánchez, presidente de España.

Manuel Adorni, vocero presidencial, volvió a referirse al tema, ante la consulta de la prensa, y buscó atenuar el conflicto y dio por “cerrado” el tema. “Que un ministro de otro país diga que nuestro Presidente ingiere no sé qué sustancia no solo es poco feliz sino que bastante agresivo y en base a eso es que el Gobierno se expresó a través del comunicado. Tema terminado para nosotros. No debería escalar más allá de lo que ya ocurrió”, aseguró el funcionario.

El origen del conflicto se desató cuando se conoció el video con las declaraciones de Puente. “He visto a Milei en una tele. Cuando salió no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias. Yo dije: ‘Es imposible que gane las elecciones’”, soltó el ministro español durante una conferencia. Las declaraciones se hicieron eco en Balcarce 50 y el Gobierno argentino salió al cruce.

“La Oficina del Presidente repudia las calumnias e injurias formuladas por Óscar Puente contra Javier Milei”, sostuvo el Gobierno y apuntó contra el titular del Poder Ejecutivo español: “El gobierno de Pedro Sánchez tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia. Por el bien del Reino de España, esperamos que la justicia actúa con celeridad para esclarecer semejante escándalo de corrupción que afecta la estabilidad de su Nación”.

El tema motivó incluso un intercambio de tuits entre Alberto Fernández, ex Presidente de la Nación, y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación. “En Argentina existe la mayor comunidad de españoles inmigrantes del mundo. Lamento profundamente la reacción del Gobierno argentino ante un comentario de un ministro del gobierno español. Nada justifica que en su queja el gobierno argentino se sume a una campaña vergonzosa de difamación en perjuicio de Pedro Sánchez y su familia”, expresó el ex Presidente desde su cuenta oficial de X.

Quien recogió el guante para cruzar a Fernández fue la ministra de Seguridad de Milei. “El NO presidente Alberto Fernández, después de dejar tierra arrasada, defiende al ministro insultador español” y que “eligió la mejor frase para describirse: su verdad, la del peor presidente de la historia, no tiene remedio. ¡No la ve y nunca la vio!”, lanzó Bullrich. Adorni buscó enfriar el tema y dio por cerrado el conflicto. Así mismo, la Cancillería optó por no pronunciarse. Infobae indagó respecto a si hubo gestiones diplomáticas para desescalar el conflicto por esa vía, pero desde el Palacio San Martín manifestaron que no se iban a referir al tema. Fue una forma de evitar ahondar el conflicto y dar vuelta la página.

Cabe recordar que Milei viajará a España el 18 de mayo para participar de en un evento partidario de Vox, el partido liderado por el dirigente de la derecha española, Santiago Abascal. Según pudo conocer Infobae, el Presidente no tiene prevista ninguna reunión oficial con Pedro Sánchez ni con funcionarios del gobierno español.

Por estas horas, Diana Mondino, ministra de Relaciones Exterior de la Nación, permanece en Europa en el marco de una gira diplomática que inició la semana pasada en China. Desde allí, la funcionaria voló a Francia para avanzar con gestiones ante la OCDE y el gobierno francés. Una agenda diseñada por Ian Selecki, el flamante embajador argentino en París que tiene relación directa con Emmanuel Macron, presidente de ese país.

Mondino se encuentra ahora en Bélgica y no tiene previsto trasladarse a España ni mantener contactos con la diplomacia española por el conflicto con ese país, clave en el intercambio comercial con Argentina. La canciller estará en Bruselas con reuniones en la sede de la Unión Europea. Con su giro en política exterior, Milei busca profundizar el alineamiento con la Unión Europea, para promover inversiones y afianzar el vínculo comercial con los países de esa sociedad internacional. Allí, Mondino mantuvo reuniones con altos funcionarios de la UE. La jefa de la diplomacia argentina es acompañada por Marcelo Cima, secretario Relaciones Económicas Internacionales de Cancillería, y por Gerardo Diaz Bartolomé, a cargo de la comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Dentro de las bilaterales que mantuvo Mondino, sobresalió una reunión con Joseph Borrel, el Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kerstin Jorna, directora General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y PYMES de la Comisión Europea, y Jutta Urpilainen, la Comisario de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea.

Además, la canciller continuó con gestiones ante la OTAN, que también tiene sede en Bruselas, con el objetivo de Argentina de avanzar en el proceso de ingresar a ese organismo como “socio global”. Esa misión la inició Luis Petri, ministro de Defensa, a principios de abril.

Mondino ejecuta ahora gestiones diplomáticas para lograr el apoyo de los miembros de esa alianza defensiva para concretar la accesión. En ese contexto, la canciller se reunió hoy con Boris Ruge, secretario General Adjunto para Asuntos Políticos y Política de Seguridad de la OTAN.