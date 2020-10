El Gobierno fija nuevos precios para garrafas y aumenta el subsidio para el Programa Hogares

Compartir

Linkedin Print

El Gobierno fijó nuevos precios máximos de referencia para gas propano, butano y en garrafas, e incrementó el subsidio para el Programa Hogares, que alcanza a 2,3 millones de beneficiarios, informó la Secretaría de Energía.

El monto del subsidio, que rige de manera retroactiva desde el 1 de octubre, se incrementó desde $183 a $254 por garrafa, por lo que se aseguró que el 60% de los hogares que utilizan este sistema no quede alcanzado por la recomposición de valores dispuestas hoy en el Boletín Oficial.

El subsidio alcanza a todos los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Ingreso Federal de Emergencia (IFE), jubilados y trabajadores que cobren menos de dos salarios mínimos y que no tengan servicio de gas por redes y sean beneficiarios del Programa Hogar.

A este aumento, se le suma una mayor cobertura desarrollada por YPF, que ya tiene una importante cantidad de estaciones de servicio en todo el país que distribuyen las garrafas.

Por esta razón, la Secretaría destacó que “el 60% de los hogares que utilizan garrafas, no se verá alcanzado por la recomposición de valores otorgada para modificar la situación del sector garrafero”.

Las cámaras empresarias que nuclean al sector fueron recibidas por autoridades de la secretaría para analizar mecanismos que atiendan su problemática específica, explicaron fuentes de la cartera que depende del Ministerio de Economía..

Las medidas se difundieron a través de la Resolución 30/2020 de la Secretaría de Energía, publicada hoy en el Boletín Oficial.

La norma fijó para las garrafas de 10 kilogramos un precio de $ 359,62; para las de 12 kilogramos, $ 431,55; y para las de 15 kilogramos, $ 539,44; que en todos los casos significó un aumento de 25,4% en comparación con el último valor establecido en mayo del año pasado.

Estos valores no incluyen el IVA, ni Ingresos Brutos ni el costo por entrega a domicilio.

En tanto, estableció en $ 10.885 el valor máximo en planta del productor de la tonelada de gas propano y del butano de uso doméstico con destino a garrafa.

Además, la resolución incrementó a $ 254 el subsidio por garrafa para el Programa Hogares, es decir en un 38,79%.

El programa es un beneficio del Estado nacional para los hogares de bajos recursos sin acceso a la red de gas natural.