El Gobierno fijará «metas sociales»: sacar de la pobreza a 1 millón de personas por año

Superado el capítulo de la renegociación de la deuda con el FMI, el Gobierno apunta ahora a relanzar la gestión económica con planes a mediano y largo plazo, más alejados de la coyuntura siempre exigente. Para eso, se planteará un ambicioso esquema de metas “sociales”, que busca complementar a los objetivos macro que acordó con el FMI para el déficit, la emisión monetaria y las reservas. Para eso, buscará un horizonte que considera viable de reducción de pobreza, generación de puestos de trabajo en el sector privado y creación de empresas.

Funcionará, según comentan en despachos oficiales, como una suerte de anexo al programa económico a dos años y medio consensuado con el organismo financiero internacional. Según plantean en el equipo económico, ese acuerdo sentará algunas bases para variables macroeconómicas que el sector privado -y también el público- considera decisivas para los próximos años.

A ese marco de políticas, de todas formas, le faltaba algún correlato en la economía real y de perspectiva para los indicadores sociales. Si bien en 2021 la desocupación y la pobreza registraron un retroceso, el propio Gobierno admite que falta mucho terreno por recorrer para consolidar ese proceso.

El Poder Ejecutivo apuntaló lo que llamó el Plan Argentina Productiva 2030, un programa de mediano y largo plazo sobre políticas productivas,

Para eso, en los últimos días el Poder Ejecutivo apuntaló lo que llamó el Plan Argentina Productiva 2030, un programa de mediano y largo plazo sobre políticas productivas, con misiones “industrializantes”, con perspectiva de desarrollo en todas las provincias y en sectores que, consideran, tendrán potencial en los próximos años. El plan es promovido por el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas.

Plan 2030: de qué se trata

El Gobierno busca un marco de políticas industriales que compense a los objetivos ya acordados con el FMI. En este caso, tienen que ver directamente con la economía real y la generación de puestos de trabajo. Según anticipó Desarrollo Productivo, el corazón de ese programa a largo plazo serán diez “misiones productivas” que procurarán “abordar y resolver los problemas económicos, tecnológicos, sociales y ambientales”. Esas diez misiones tienen ya perfiles definidos. En resumen:

1) Desarrollar la economía verde. Esto es: “Lograr una transición hacia una economía de menor impacto ambiental, que incida favorablemente sobre la economía y el empleo, es decir, que sea justa y sostenible en términos sociales, ambientales y económicos”, definió el Gobierno. Los sectores a impulsar son metalmecánica, hidrógeno y reciclaje de desperdicios.

2) Bienes y servicios ligados a la salud, “a partir de la sustitución de importaciones y la promoción de exportaciones como del desarrollo de sectores nuevos”. Incluirá un plan para rubros como la Industria farmacéutica, ensayos clínicos, equipamiento médico, cannabis medicinal y telemedicina.

3) La “movilidad del futuro”. Esto implica un empuje a la industria automotriz, incluyendo autopartes, bicicletas y buses eléctricos y el desarrollo de proveedores industriales, como equipos de GNC, baterías de litio, entre otros.

4) Equipar a las fuerzas armadas y de seguridad con mayor tecnología. Los sectores involucrados serán la industria naval, con la fabricación de buques para el patrullaje marítimo); aeroespacial (drones y aeronáutica); ciberseguridad y la de indumentaria y calzado, para esas actividades.

5) Adaptación de la producción de alimentos “a los desafíos del siglo XXI”, entre los que Desarrollo Productivo identificó: “los nuevos patrones de consumo y desafíos ambientales del siglo XXI a través del impulso de la biotecnología, el agro 4.0, los bioinsumos, la infraestructura de riego y la alimentación saludable”.

6) Digitalizar empresas y hogares “para aumentar las capacidades tecnológicas del país”. Tendrá un doble abordaje esta sexta misión: desde la demanda de digitalización, a través de gran parte de la industria y los servicios. Y desde la oferta, con más economía del conocimiento (software, satelital, servicios audiovisuales, servicios profesionales, industrias de base tecnológica, entre otros).

7) Minería. Para alejar fantasmas de “extractivismo”, el Poder Ejecutivo buscará una “mejora persistente de las prácticas productivas y ambientales, la transparencia y la participación de comunidades locales”. Enfocará el plan industrial minero hacia la metalífera y no metalífera y el litio. La minería es, argumentan en despachos oficiales, el principal sector que aún en este contexto, dinamiza inversiones.

8) La industria más tradicional. El Gobierno apuntará a “modernizar y crear empleos de calidad en los sectores industriales tradicionales”. Se listan rubros como el textil, indumentaria, cuero, calzado y marroquinería, materiales para la construcción, madera y muebles, caucho y plástico y juguetes, donde detectó “importantes núcleos de informalidad laboral” que explica los altos niveles de pobreza en todas las capas etáreas.

9) “Encadenamientos productivos”, en el sector primario para “incentivar la agregación de valor y el desarrollo de proveedores industriales y tecnológicos”. Incluirá a actividades como el agro, silvicultura, pesca, hidrocarburos y minería, metalmecánica, siderurgia, petroquímica, celulosa y papel y la industia naval ligada a la pesca.

Habrá 9 misiones “industrializantes” y una meta de duplicación de exportaciones hasta llegar a USD 174.000 millones en 2030

10) Duplicar las exportaciones “para hacer sostenibles las mejoras sociales y económicas”. El cálculo oficial habla de pasar de exportar bienes y servicios por USD 87.000 millones en 2021 a USD 174.000 millones en 2030.

Metas sociales y

¿diálogo con la oposición?

El Plan Productivo a 2030 tendrá,-aseguran en los despachos oficiales ligados a su puesta en marcha-, instancias de discusión participativa, jornadas en todo el país para su debate, posiblemente proyectos de ley específicos para elevar al Congreso y además, metas cuantitativas. No solo sobre los desarrollos industriales de cada caso, sino también un sistema de “metas sociales”.

Es uno de los aspectos que no está contemplado en el acuerdo con el FMI. La pobreza ocupa un lugar muy lateral en el programa de políticas económicas acordado con el organismo. La hoja de ruta, a diferencia de otras metas cuantificables como el déficit, la acumulación de reservas o la emisión monetaria, no tiene en su letra chica ningún objetivo cuantificable respecto a los indicadores sociales.

