El Gobierno fijó el nuevo salario mínimo para docentes

Tras el fracaso de las negociaciones en paritarias, el Gobierno fijó el nuevo monto a través de una resolución publicada este miércoles.

Tras el rechazo de los gremios en paritarias, el Gobierno definió el nuevo salario mínimo para los docentes de todo el país. Pese a la resistencia sindical, el nuevo monto se fijó igualmente en $ 500.000, correspondientes a febrero. El sueldo básico se toma como referencia para realizar las transferencias a las provincias.

La medida se oficializó a través de la resolución 381 de la Secretaría de Educación, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

De acuerdo con los considerandos de la normativa, el Consejo Federal de Educación propuso que el salario testigo docente nacional para el maestro de grado de jornada simple y sin antigüedad sea $ 500.000. Es con el objetivo de «sostener» el Programa de Compensación Salarial Docente.

En esa línea, las autoridades explicaron que los gremios no aceptaron la oferta en la negociación paritaria que se realizó el 24 de febrero. Señalaron que el piso salarial fijado fue propuesto por el Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Educación (CFE) el 10 de marzo.

«La fijación de la retribución mínima refleja la decisión política del Consejo Federal de Educación y del Gobierno nacional de garantizar que ningún docente perciba una remuneración inferior a la fijada por dicho concepto», indica la resolución. Desde julio de 2024, el sueldo mínimo docente se ubicaba en $ 420.000, lo que se mantuvo hasta ahora. Así, la actualización del «salario testigo» implica una suba de 19%.Capital Humano se reunió el 24 de febrero con los gremios docentes en la Secretaría de Trabajo, mientras se desarrollaba el primer paro de 2025. El Gobierno propuso llevar el sueldo básico a $ 500.000, pero los sindicatos lo rechazaron.

«Aún si el Gobierno propusiera un incremento del 100%, el salario se ubicaría por debajo de la línea de pobreza, en torno a los $800 mil», aseguró uno de los representantes de los gremios docentes.

Así y todo, sostuvo que la intención era presionar no solo por un nuevo piso nacional sino también por el resto de los fondos educativos que fueron discontinuados el año pasado y que, incluso, no se contemplaban en el Presupuesto 2025 que el Gobierno puso en debate y luego congeló.

Pese a las negociaciones con las autoridades, la mesa del Salario Mínimo Docente Garantizado (SMDG) no alcanzó un acuerdo. «Te imponen los $500.000 o aceptás o nada», sostuvo el secretario General de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero.

«Los sindicalistas rechazaron la propuesta sostenida por las 24 jurisdicciones y mantuvieron un paro claramente político, ya que las paritarias son provinciales, mientras perjudican a millones de niños y sus familias», comunicó la cartera que encabeza Sandra Pettovello.

Se trata, en rigor, de un aumento de $80 mil que no alcanza al 20%, frente al 70% mínimo que demandaban los representantes sindicales. Según se supo, tampoco hubo margen para poner en discusión otros pedidos formulados por la Unión de Docentes Argentinos (UDA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) así como CTERA referidos a inversión en infraestructura y programas de formación y capacitación además recursos nutricionales y la garantía de financiamiento para las escuelas técnicas que dicta el artículo 52 de la ley 26.058 equivalente al 0,2% del PBI.