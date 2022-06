El Gobierno garantiza el abastecimiento gas y gasoil para la industria y transporte

Compartir

El Gobierno nacional aseguró este miércoles que el abastecimiento de gas para la industria y el de gasoil para el transporte de carga están garantizados, a la vez que afirmó que se harán las importaciones necesarias para cumplir con ambos objetivos. También anunció que en los próximos días se conformará una comisión técnica con la Unión Industrial Argentina (UIA) para abordar el tema energético.

«El secretario de Energía (Darío Martínez) nos presentó un informe que nos da tranquilidad de que realmente no va a haber faltantes (de gas), que los acuerdos alcanzados con Bolivia y las importaciones realizadas permiten garantizar el abastecimiento», afirmó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

En una conferencia de prensa en Casa Rosada, tras una reunión de Gabinete, aseguró que no habrá faltantes en la provisión de gas para la industria, dado que «las importaciones realizadas permiten garantizar el abastecimiento», y adelantó que esta semana habrá una reunión con la Unión Industrial Argentina (UIA) para dar «tranquilidad» en este sentido.

El ministro se refirió a «algunas preguntas planteadas sobre la cuestión energética y algunas inquietudes que habían surgido por parte del sector industrial», y sostuvo que «para bajar esta tranquilidad» se realizará esta semana la reunión.

Detalló que estará «encabezada por el secretario de Industria (Ariel Schale) junto con el de Energía», y precisó que se conformará «una comisión técnica con la Unión Industrial Argentina».

En el encuentro «se van a presentar las proyecciones para dar la tranquilidad y quedar en contacto con el sector industrial para cualquier inquietud que pudiera surgir», agregó.

En declaraciones a la prensa al salir del plenario de comisiones de Industria y Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, se refirió a lo que «la guerra ha provocado en términos de inflación».

«El gasoil mayorista está sobre todo en la zona del Norte, donde están los mayores requerimientos, obviamente está a un precio distinto al del sector de estaciones de servicio y que coincide justamente con el proceso en este momento de zafra y de cosecha de cultivos en la zona norte», señaló.

«Está toda la predisposición del Gobierno nacional para que todos nuestros insumos, no solamente el gas y el gasoil, incluso aquellos importados, no producidos en el país, sigan retroalimentando este sistema virtuoso de crecimiento, de generación de producción, de trabajo y de inversión», aseguró.

En tanto, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, afirmó que se importará «la totalidad del gasoil que haga falta para que la Argentina pueda seguir con su capacidad operativa», y remarcó que la construcción de gasoducto Néstor Kirchner «sigue adelante».

«Está la vocación y la decisión de que se va a importar más gasoil, los dólares están para traer la totalidad del gasoil que haga falta para que Argentina pueda seguir con su capacidad operativa», aseguró el jefe de Gabinete.

Por otra parte, afirmó que «el gasoducto Néstor Kirchner sigue adelante» y que se iniciará «en los próximos días» la segunda etapa que «tiene que ver con proceso de licitación de la obra en sí», dado que «el Gobierno tiene la firme decisión de avanzar cuanto antes en un contexto de escasez mundial de un insumo estratégico como es la energía».

«Lo vamos a asegurar pero también hay que entender que la Argentina sigue creciendo, la Argentina durante 2021 creció más de 10 puntos de su PBI y en el primer trimestre estamos por arriba de 6% de su PBI. Tenemos que asegurar que esta tendencia a incrementar la producción se mantenga en el tiempo», agregó Manzur.

