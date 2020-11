Compartir

Linkedin Print

“El gobierno ha decidido coronar el ajuste a los jubilados iniciado en el mes de diciembre de 2019, cuando suspendieron la movilidad jubilatoria votada en 2017. Y que ahora culmina, con el envío del proyecto de esta nueva fórmula”, dijo el diputado nacional de Juntos por el Cambio por Formosa, Ricardo Buryaile refiriéndose a la nueva fórmula de actualización de los haberes previsionales, luego de que el Gobierno diera a conocer anoche cómo será el nuevo cálculo.

“La fórmula de ajuste que remplazó a la anterior, es una fórmula que contiene 50% del aumento de la recaudación y 50% de la variación salarial. Creemos que es desacertada” sostuvo, haciendo referencia a lo que ha pasado en los últimos seis meses en la Argentina “donde los salarios han venido por debajo de la inflación”.

Para Buryaile durante este año, los aumentos salariales van a seguir por debajo de la inflación, “así lo ha decidido el gobierno en complicidad con los sindicatos”. Además, afirma que “al tomarse como variable a la recaudación, en épocas de recesión, el coeficiente de recaudación disminuirá impidiendo la recomposición del haber jubilatorio. Es precisamente en épocas de recesión cuando los jubilados más necesitan de su haber previsional”.

Para el ex ministro de agroindustria, la fórmula da un paso atrás en relación a la que anteriormente tenían los jubilados. Porque no recompone el poder adquisitivo y lo que hace es sumirlos en un haber cada vez más pobre “haciéndolos soportar todo el peso del ajuste sobre ellos”.

El diputado formoseño recordó que la recomposición jubilatoria anterior era trimestral, ahora pasará a ser semestral y concluyó “la periodicidad de aumentos que propone el Frente de Todos hará continua la pérdida del poder adquisitivo de nuestros adultos mayores”.

“Está claro que los jubilados van a perder poder adquisitivo y el ajuste económico que viene lo pagarán los más vulnerables”, asintió.

Finalmente, ironizó “¿me pregunto dónde está el aumento del 20% que se prometió en campaña a los jubilados?” y remató “el presidente no cumplió con sus promesas. Ni con los jubilados, ni con la de generar trabajo, ni de llenar las heladeras y menos cerrar la grieta”.

Compartir

Linkedin Print