El Gobierno habilitó una plataforma digital para avanzar con privatizaciones

En el marco del plan oficial para reducir el peso del Estado y cumplir con lo establecido por la Ley 27.742 y la Ley 23.696, el Gobierno aprobó este lunes la creación de un módulo digital en el sistema CONTRAT.AR para gestionar procesos de venta total o parcial de empresas públicas.

La medida fue formalizada mediante la Disposición 29/2025 de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), publicada en el Boletín Oficial, y entrará en vigencia el martes 12 de agosto.

Cómo funcionará el módulo

Bajo la denominación “Privatizaciones Leyes Nros. 27.742 y 23.696”, la herramienta permitirá administrar en forma electrónica licitaciones y concursos públicos para:

Para participar, las empresas o inversores interesados deberán inscribirse y validarse como usuarios externos, siguiendo el procedimiento del Anexo I de la disposición. Además, la ONC aprobó modelos de acta de Administrador Legitimado y declaraciones juradas sobre habilidad para contratar, elegibilidad y beneficiario final.

Se aplicarán de manera directa las políticas, términos y condiciones de uso de CONTRAT.AR aprobadas por la Resolución del Ministerio de Modernización N° 197/17 y su modificatoria.

En el caso de concesiones de obras e infraestructura pública y servicios públicos bajo la Ley 17.520, se seguirá el procedimiento de inscripción de la Disposición ONC N° 84/24. Los usuarios ya registrados como Concesionarios Ley N° 17.520 podrán participar sin reinscribirse.

Qué empresas están

en la mira del Gobierno

El Ejecutivo impulsa la privatización de ocho empresas públicas que, en conjunto, acumularon un déficit de más de $ 74.000 millones en el primer trimestre de 2025, según datos de la Secretaría de Hacienda. De esas, solo tres mostraron superávit en ese período:

Enarsa, Nucleoeléctrica, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Intercargo, AySA, Trenes Argentinos, Belgrano Cargas y Corredores Viales.