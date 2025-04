El Gobierno insiste con que bajará el dólar: oportunidad y riesgos de inflación en la mira

Economía hace hincapié en el modelo japonés, que apreció el tipo de cambio. Para lograr más dólares, advirtió el equipo económico a los productores que vendan ahora granos porque aún genera rentabilidad. Las metas de reservas y por qué bajará más el dólar.

El viernes, en la Bolsa de Comercio de Rosario, hubo una reunión clave con los productores en la cual participaron tres de las personas de mayor confianza del ministro de Economía, Luis Caputo, para transmitir su pensamiento de lo que se viene en la economía argentina y anticipar lo que puede llegar a pasar con el dólar oficial, en medio de las bandas de entre $ 1000 y $ 1400.

Estuvieron dos de los asesores estrella del ministro, Federico Furiase, quien además es director del Banco Central; y Felipe Núñez, quien además es director del BICE, más el jefe de ARCA, Juan Pazos.

Apreciación cambiaria

Sostuvieron que la baja de retenciones es transitoria y el 30 de junio vuelven a subirlas. Anticiparon que la prioridad en 2026 es bajar el impuesto al cheque, mientras que ahora el objetivo es la baja de la inflación, y sostuvieron que es un modelo que funciona con apreciación cambiaria, por lo cual no debe esperarse una devaluación.

Insistieron en que la baja de la inflación permitirá reducir la pobreza y con ello mejorar el ingreso de la población, lo que aumentará la demanda. A su vez, señalaron que la oferta aumentará con la baja de impuestos y la reforma laboral.

Modelo japonés

Incluso, hasta mencionaron el modelo japonés, que apreció el tipo de cambio, por lo que indicaron a los productores que es mejor vender granos ahora que aún la rentabilidad da, ya que el tipo de cambio va a tender a bajar.

Explicaron a los productores la estrategia de clavar el tipo de cambio a $ 1000: que vendan la soja ahora, hagan carry trade y aprovechen la baja de las retenciones hasta el 30 de junio, cuando termina la promoción, antes de que suban nuevamente las retenciones.

Tira y afloje

«Los productores van a vender la soja que necesitan para tener liquidez y pagar deudas, después se sentaran a esperar un tipo de cambio mejor. Mínimo de $ 1300», sospechan en el sector agroexportador.

«Estamos haciendo todo para que el dólar vaya a la banda inferior. Con los dólares que vamos a juntar, el tipo de cambio para la cobertura de la base amplia sería de $900», expresó el presidente Javier Milei.

Dólar teórico

El viernes antes de que se abra el cepo el MEP cerró en $1.333 con un dólar teórico en $1.377, si se hace la cuenta de base monetaria sobre cantidad de reservas. Ahora, con los u$s 12.000 millones que adelanta el FMI, el dólar teórico se ubicaría en $ 928.

«El equipo económico confía en que el tipo de cambio mayorista convergerá al piso, y está haciendo todo lo posible para que esto suceda. El presidente Milei reconfirmó que la baja temporal de las retenciones a los principales cultivos no se extenderá y concluirá el 30 de junio, lo que apunta a incentivar la liquidación en los próximos meses», precisan desde la consultora Invecq.

«Aunque efectivamente el tipo de cambio pueda llegar a tocar la banda inferior en el corto plazo, el hecho de que el BCRA no haya comprado divisas a $1.070 el lunes hace pensar que la prioridad del gobierno no es seguir acumulando reservas, sino consolidar el proceso de desinflación», agregan.

Reservas netas

Si bien hoy las reservas netas están en u$s 5.800 millones y las brutas por encima de los u$s 39.000 millones, faltan en torno a u$s 5.000 millones para el cumplimiento de la meta establecida en el acuerdo con el FMI para el 13 de junio, dado el flujo de ingresos y egresos esperados, y considerando que deben excluirse los desembolsos del Fondo.

El gobierno confía en que el tipo de cambio irá al piso y en consecuencia el BCRA adquirirá reservas, y que el Tesoro volverá a colocar deuda en el extranjero a la brevedad. De hecho, el objetivo de mediano plazo es pasar a un régimen de flotación pura, en el cual el nivel de reservas dejaría de ser relevante.