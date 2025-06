El Gobierno insiste en que no existe «intranquilidad cambiaria»

Mientras el valor del dólar oficial cerró la semana con una suba de 25 pesos, el jefe de Gabinete Guillermo Francos aseguró este sábado que no existe «intranquilidad cambiaria» y aseguró que al Gobierno no le preocupa el déficit externo.

«No tenemos ninguna intranquilidad cambiaria. La realidad es que en su política cambiaria el Gobierno dijo dólar libre, piso y techo. El Gobierno estableció entre el piso de $ 1.000 y el techo de $ 1.400 en qué momento va a salir a comprar o a vender dólares para mantenerse dentro de esa banda. Y la verdad que el mercado lo puso en el plano medio, entre los 1.100 y los 1.200 pesos. Con lo cual me parece que hasta aquí se viene demostrando la efectividad de la política del gobierno», sostuvo en diálogo por Radio Mitre.

El funcionario también abordó las críticas por el déficit de cuenta corriente, luego de que el Banco Central indique que en mayo las importaciones y los gastos en el exterior superaron en casi u$s 150 millones lo que ingresó por exportaciones. En un año, la salida de dólares del país ya supera los 12.200 millones.

Francos señaló que «poner el eje en ese tema como consecuencia de un dólar barato, no es exacto» y planteó: «Lo que está pasando ahora es que está habiendo mucha inversión. Cuando hay inversiones en bienes de capital que se produce en el extranjero, obviamente hay salida de dólares. La contraparte es el crecimiento de la actividad económica. Lo que hay que ver es la proyección futura».

«Y nosotros estamos absolutamente tranquilos con eso, no nos preocupa para nada. Lo seguimos atentamente, pero no es un tema preocupante. Al contrario, creemos que eso es una consecuencia del buen funcionamiento de la economía», insistió.