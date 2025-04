El Gobierno insiste que no homologará subas por encima del tope salarial

“Que se olviden de paritarias libres”. A pocas horas de que la CGT anunciara una nueva marcha contra el Gobierno el próximo 30 de abril, la Casa Rosada redobla la apuesta contra los gremios, avisa que mantendrá su política de fijar un tope salarial, que sólo homologará paritarias por debajo de la inflación y que tiene avanzado el texto de una reforma laboral, uno de los requisitos contemplados en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. .

“Tienen derecho a reclamar todo lo que quieran, pero, en términos reales, los salarios formales e informales le vienen ganando a la inflación por 10 puntos en los últimos meses”.

Con esta afirmación, que no coincide con la estimación de que las paritarias en el sector privado formal perdieron en promedio 3% con la inflación en lo que va del año, la gestión libertaria promete otro capitulo de tensión en su relación con los sindicatos, a solo seis días del último paro general.

Los funcionarios que reportan a diario al despacho de Javier Milei desacreditan cualquier posibilidad de una homologación generalizada de las paritarias privadas arriba de la última medición del INDEC e incluso por encima del tope del 1% impuesto de manera informal desde el Ministerio de Economía y sepultan que prospere cualquier intento de recomponer ingresos.

“No se puede homologar un proceso de normalización por encima de la inflación, que se olviden”, sentenciaron en el Ejecutivo, donde se reconoce el cimbronazo ocasionado por la inflación del 3,7% en marzo, aunque descartan flexibilizar los topes en las paritarias para evitar que se transforme en un efecto rebote en el próximo índice. «No está claro que abril de más arriba que marzo», se atajan.

La advertencia del entorno presidencial contrasta con el reciente planteo elevado por la cúpula sindical. Este miércoles, el referente del triunvirato, Octavo Argüello (Camioneros), apuntó contra Milei al considerar que la inflación irá en alza, tras la salida del cepo y el comienzo de la puesta en marcha de la flotación cambiaria.

“Es una gran mentira. La inflación va a ser superior el mes que viene. El plan del Gobierno fracasó”, señaló a Radio Rivadavia el camionero, quien agregó: “Es de público conocimiento que la inflación se ha ido a 3,7%, y el Gobierno sigue insistiendo en firmar paritarias por debajo del 1%. Vamos a pedir revisión de paritarias porque no se sostiene la situación”.

“Este Gobierno, si es posible, nos borraría de la faz de la tierra al movimiento obrero. Apunta a tener trabajadores totalmente al lado con salario a la baja, así lo manifiesta”, reforzó el dirigente que fue designado en ese puesto por Hugo Moyano, quien, desde las sombras, interviene en la conducción de la CGT.

En paralelo al conflicto salarial, el Gobierno no se achica y mantiene arriba de la mesa su reforma laboral, además de proyectos que limitan el poder de los sindicalistas. “El texto ya está muy avanzado, estamos cerca de hacerlo circular”, avisaron desde los despachos oficiales.

Parece ser un nuevo ensayo del Gobierno para sentarse a negociar con la conducción gremial desde un lugar de fortaleza. Es que a pesar de la confrontación mediática, en la cúpula libertaria reconocen que están dispuestos a reunirse “en el corto plazo» con los popes sindicales: “Siempre y cuando estén dispuestos a hablar de todo”.

“Tenemos que hablar de reforma laboral, aportes no contributivos y otros tantos privilegios sindicales que deben terminarse en la Argentina”, repasó un alto funcionario que aseguró que hay sindicalistas que tienen “800 palos verdes en su caja” por los aportes solidarios. “Recaudan como ‘Unicornios’, ¿Se entiende la cifra? ¡Es demencial!”, reprochan. ¿Ejemplos? En los pasillos de Balcarce 50 se escuchó el apellido de un líder gremial que en el inicio de la gestión de Milei se mostró colaborativo.

En el Gobierno deslizan que el encuentro con la cúpula gremial puede darse en un contexto por fuera de la Casa Rosada y hasta en el marco de una reunión más amplía que incluya, por caso, a los empresarios del Grupo de los 6. Se trata de la organización empresaria más importante del país, que también promueve abiertamente una mesa tripartita. “Es necesaria esa mesa. Hay que encontrar y construir un camino de diálogo entre la producción, el trabajo y obviamente el Gobierno desde el punto de vista de los marcos regulatorios, y apelando a que se pueda llegar a puntos en común que beneficien a todas las partes”, propuso el miembro de la entidad y titular de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja.

Con la CGT más confrontativa, cerca de Milei descreen de la intención de dialogar de los líderes gremiales, aunque no dramatizan: «Cada vez que nos hacen un paro, Javier sube en las encuestas. Tal vez nos convenga más que sigan así», razonó un estrecho colaborador del mandatario.