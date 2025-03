El Gobierno insistirá con un proyecto de impuestos clave para las empresas en el Congreso

En Casa Rosada quieren insistir con el proyecto de Ley de Compensación e Índice de Actualización de Quebrantos. La postura inflexible del oficialismo, el llamado de Espert que no próspero y las críticas de la oposición y los tributaristas.

Luego de no lograrlo en las sesiones extraordinarias, el Gobierno tiene la intención de insistir en el Congreso con el proyecto de Ley de Compensación e Índice de Actualización de Quebrantos. De qué dependerá y las críticas de los tributaristas.

La agenda política fue la prioridad del oficialismo durante las negociaciones del verano, pero ya en el tercer mes del año y la premisa mantener el superávit fiscal en 2025, se buscarán nuevas cajas de ingresos para el ministro de Economía, Luis Caputo.

«Vamos a insistir con quebrantos en las sesiones ordinarias», comentó una fuente de la Casa Rosada a El Cronista. Sobre el proyecto que plantea al Índice de Precios al Consumidor (IPC) como mecanismo de actualización y una «moratoria» para quienes lo hicieron el pasado.

Pero el Gobierno van a tantear cómo se encuentran los votos en la Cámara de Diputados antes de insistir. Según pudo reconstruir este medio con fuentes, el proyecto no contaba con el apoyo de Propuesta Republicano (PRO), donde se elaboró un informe interno para bloque con críticas a la iniciativa que compartían en la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica (CC).

«El proyecto impide ir para adelante, ya que como lo redactaron, tenes que allanarte de lo anterior para poder actualizar los quebrantos. Es un doble castigo», sostuvo una fuente de la cámara baja que encabeza las negociaciones.

Además de que, consideró, que la redacción del proyecto no es «prolija» sobre todo por la especie de moratoria que se plantea. Ya que quienes actualizaron los quebrantos en el pasado y tiene que «ponerse al día» con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Durante las extraordinarias, el Gobierno no estaba disputo a ceder en cambios en la redacción. «Queremos el proyecto que enviamos o ninguno», comentó en su momento una alta fuente del oficialismo a este medio frente a los cuestionamientos.

La falta de apoyo de la oposición que impediría que se apruebe sin cambios, puede haber el motivo por el que no prospero el llamado a Comisión de Presupuesto y Hacienda para tratarlo, que según comentan, tenía intención de hacer su presidente, José Luis Espert.

Las criticas

La iniciativa oficial generó fuertes críticas entre los tributaristas quienes aseguraban que ya existe un mecanismo de actualización. «Más allá de lo que diga el proyecto de ley, se ajustaban por el Índice de Precios Mayoristas (IPIM)», afirmó el CEO de CDS Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez.

Así, sostuvo, lo que busca hacer el Gobierno es rectificar el reciente dictamen de la Dirección Nacional de Impuestos (DNI) como también de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de que no eran actualizables, desconociendo la Ley 27.430 de que se sancionó durante la gestión de Cambiemos.

Una postura con la que coincidió el socio del Departamento de Impuestos de Lisicki, Litvin & Asociados, Martín Caranta para quien por el mecanismo que actualización que se plantea tanto para atrás como adelante y la condición busca sumar ingresos.

«Plantean que los quebrantos nuevos se ajusten por la inflación minorista, con la confianza de que no va a seguir desacelerando y por ende va a tener un impacto bajo en la recaudación. Y los viejos por la del 2024, que fue la que logró controlar», destacó.