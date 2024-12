El Gobierno intimó a Flybondi a regularizar sus vuelos

La secretaría de Transporte le dio 48 horas para reducir «drásticamente» sus cancelaciones, que fueron 384 en noviembre.

El Gobierno intimó a la aerolínea “low cost” Flybondi a que reduzca “drásticamente” la cantidad de cancelaciones y reprogramaciones de sus vuelos en un plazo de 48 horas, bajo la amenzada de una fuerte multa o incluso la suspensión de las licencias de vuelo en algunas rutas.

A través de un comunicado de la Secretaría de Transporte, el organismo señaló que “intimó a la línea aérea FlyBondi a que presente en el plazo de 48 horas un plan correctivo para reducir drásticamente las cancelaciones que está teniendo la empresa y que afectan diariamente a miles de pasajeros”.

Agregó: “De esta manera, se le ha dado un ultimátum a la empresa para que, en un plazo no mayor a 48 horas, presente un plan detallado para mejorar la prestación de servicio. El plan debe contemplar una reducción significativa de las cancelaciones y la implementación de medidas de contingencia que garanticen la protección de los derechos de los pasajeros”.

En caso de no cumplir con este requerimiento dentro del plazo establecido, “Flybondi será objeto de un sumario, con la consecuente multa económica”.

El comunicado de Transporte agregó que “ si el elevado número de cancelaciones persiste, se tomarán mayores medidas para la prestación de un servicio de calidad y la protección de los derechos de los pasajeros que acceden a los pasajes”. La multa, según las fuentes oficiales, podría oscilar entre 80 y 200 millones de pesos. En noviembre, según datos de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) citados por Transporte, Flybondi había programado 1991 vuelos, de los cuales 384 sufrieron cancelaciones.

“Esto representa el 20% del total de las operaciones aéreas realizadas por la compañía. Además, se estima que más de 700 vuelos tuvieron que ser reprogramados. El plan de acción correctivo que tendrá que presentar Flybondi deberá ajustar las solicitudes de vuelos que la aerolínea envía a la ANAC a su capacidad operativa real, evitando ofrecer vuelos que no pueda garantizar ni operar efectivamente”.

Fuentes del sector señalaron que la decisión sobre Flybondi, una empresa controlada por el fondo de inversión estadounidense Cartesian, no se contradice con la política de “cielos abiertos” que pregona el Gobierno. “La idea es que se brinde un servicio de calidad”, señalaron.

El comunicado de Transporte agregó que la ANAC, “cumpliendo con su rol de autoridad de control y scalización del servicio de transporte aéreo, continuará labrando actas de infracción a las líneas aéreas por incumplimientos en la prestación de servicios. El mecanismo de labrado de actas, con la consecuente posibilidad de aplicar sanciones, había quedado sin aplicación desde el año 2020. Desde junio de este año, se ha retomado el proceso de las mismas por incumplimientos a todas líneas aéreas”.

Concluyó: “La desregulación de los cielos y la política de Cielos Abiertos implementada por el Gobierno Nacional tiene como objetivo promover una mayor eficiencia en el sector aéreo, sin afectar el derecho de los pasajeros a recibir servicios de calidad, con el cumplimiento de los horarios y operaciones. El Gobierno Nacional no permitirá la prestación de servicios que perjudiquen a los usuarios”.