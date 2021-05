El Gobierno lanza una nueva línea de créditos para la transformación digital de las pymes

Compartir

El Gobierno nacional anunció la puesta en marcha de una nueva línea de financiamiento por $ 1.000 millones para la transformación digital destinada a pymes durante un acto celebrado en Berazategui, encabezado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

La línea será otorgada a través del Banco Nación (BNA) y se destinará a la compra de bienes de capital y licencias de software que permitan adoptar soluciones 4.0 en la industria.

Al hablar en el Polo Maderero de la localidad bonaerense de Berazategui, Cafiero justificó la ayuda al entramado pyme al subrayar que este sector “es el que mayor cantidad de empleo genera en el país”.

El jefe de Gabinete dijo que “bajar las tasas de usura que existían” al asumir el actual gobierno “fue romper con la lógica de la especulación financiera. Y en esto los bancos públicos han sido muy importantes, generando herramientas para llegar con mayor accesibilidad a las pymes”.

El funcionario pidió a los empresarios un mayor compromiso para “que todo el esfuerzo” que se está haciendo “no se vaya por la canaleta de los precios”.

“Necesitamos una armonía entre los empresarios y los trabajadores”, recalcó Cafiero.

El ministro contrastó luego este programa de reactivación con la “falta de sensibilidad durante el gobierno de (Mauricio) Macri y (María Eugenia) Vidal; si hubo sensibilidad fue para privilegiar a otros sectores”, afirmó.

Según el funcionario, el polo de Berazategui “tiene la cicatriz de la época, cuando no se los cuidó, esos cuatro años de desidia en los que predominaba el desánimo de los que querían producir en el país”.

“Cuando predominó el modelo de especulación financiera, alguien ganó. Los amigos del expresidente sí ganaron. Y ellos necesitan continuar con el desánimo. Lucran cuando te dicen que tu empresa no es competitiva”, continuó Cafiero.

En tanto, Kulfas instó a “evitar los vaivenes y darle continuidad a la política industrial y recuperar a las pymes”, ya que el anterior fue “un período tremendamente antindustrial con tasas de interés inviables, del 80 o 90%”.

En los últimos meses, en cambio, “se pusieron en marcha 20 líneas de financiamiento con tasas del 20% o menos”, sostuvo el ministro.

“Llegó la pandemia pero no abandonamos la mirada estratégica y sostuvimos a 600 mil pymes el año pasado a través del programa ATP y el Repro”, señaló.

El ministro definió luego que “quienes entregan los mercados locales destruyen el aparato productivo”, por lo cual “hay que cuidar la producción local, esa es la base para integrarnos”.

Según datos del Indec, “en marzo la producción industrial fue 11% más alta que la del 2019. Ya estamos produciendo más, aun en pandemia, que con el gobierno anterior. Y en febrero se crearon 20 mil nuevos empleos industriales respecto al año pasado y vemos que hay 9 mil búsquedas activas en la economía del conocimiento”, aseguró.

Kulfas también ponderó “el buen desempeño del sector de la construcción, una buena campaña agroindustrial, un sector energético también creciendo”, lo cual ” no es casualidad, es causalidad”, indicó.

El ministro adelantó que en las próximas semanas se enviará “al Congreso un nuevo proyecto de ley de Compre Argentino, que aumentará el margen de preferencia para las pymes y mejorará incentivos para compras públicas, principalmente para innovación”.

La línea anunciada cuenta con un monto total de $1.000 millones destinados a la compra de equipamiento 4.0 y/o licencias de software que le permitan a las pymes dar un salto productivo a través de soluciones vinculadas a la transformación digital, como la automatización de procesos productivos o aspectos vinculados a la comercialización online.

Las firmas podrán solicitar créditos de entre $3 millones y hasta $30 millones, que tendrán una tasa fija del 20%, bonificada por el Fondep.

El plazo de devolución será de entre 48 y 60 meses, con 6 meses de gracia sobre el capital.

Durante el evento, realizado en la planta de la compañía de soluciones sanitarias Dealer, los ministros estuvieron acompañados por las y los intendentes de Quilmes, Mayra Mendoza; Berazategui, Juan José Mussi, y Florencio Varela, Andrés Watson.

Además, asistieron el presidente del Banco de la Nación Argentina (BNA), Eduardo Hecker; el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa; y los secretarios nacionales de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, Guillermo Merediz, y de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial, Ariel Schale.

