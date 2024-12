El Gobierno llamará a extraordinarias con paquete sorpresa: incluiría la eliminación de los fueros

Se trata de un golpe de efecto para dejar en aprietos a una parte de la oposición después del fracaso de Ficha Limpia.

Después de idas y venidas, negociaciones y especulaciones, el Gobierno decidió convocar a sesiones extraordinarias en el Congreso para debatir un paquete de leyes. El anuncio podría ser inminente, aunque, a esta hora, en la cima de la Casa Rosada todavía se debate si el paquete parlamentario incluirá una iniciativa sorpresa y de alto impacto para la política: la limitación extrema de los fueros que protegen a los diputados y senadores, un privilegio que rige para que los legisladores no vayan presos, aun cuando hayan sido condenadas por la Justicia,

Los fueros son una protección para quienes se desempeñan en el ámbito legislativo. Se supone que se buscan impedir que un poder avance sobre el otro. Es decir, que se encarcele a miembros del Poder Legislativo por cuestiones políticas. No es algo arbitrario: está garantizado por el artículo 69 de la Constitución nacional, que establece que un senador o un diputado solo podrá ir detenido en caso de ser visto «in franganti» en un delito.

«Esto se tiene que terminar. Y si la política tradicional quiere mantenerlo que dé el debate y quede expuesto frente a la sociedad», confió a Clarín uno de los funcionarios que trabaja en el tema. Pese a que el tema es complejo, porque es la propia Constitución la que otorga inmunidad, el oficialismo propone reglamentar ese artículo hasta vaciarlo de contenido. La idea se debate hace muchos años. Hubo, incluso, dirigentes que hicieron campañas electorales basadas en la eliminación del privilegio.

El derecho de los legisladores, sin embargo, tuvo limitaciones en la Ley de Fueros, sancionada en septiembre de 2000 tras el escándalo de los sobornos que se pagaron por la aprobación de la llamada “ley de reforma laboral”, en la época de Fernando de la Rúa.

El texto sostiene que ningún diputado ni senador puede ser enviado a prisión durante su mandato (de cuatro años en la Cámara baja y de seis en la alta), a menos que haya sido desaforado. El proceso judicial puede avanzar sin problemas. De hecho, Cristina Kirchner tiene una doble condena y, si hoy fueran las elecciones, podría presentarse como candidata. Lo que la ley está prohibido es que se allanen el domicilio o las oficinas de los legisladores.

En el paquete para las extraordinarias, el Gobierno incluirá la eliminación de las PASO, un proyecto apoyado por el cristinismo y criticado por un sector del PRO. El objetivo es que rija para las próximas elecciones legislativas. También se abordará el financiamiento de los partidos políticos, que limitan los aportes de campaña por parte del Estado y que abren el juego a la contribución de privados. Otro borrador es el de juicio en ausencia, que apunta a que los procesos avancen aun cuando el acusado no esté presente.

Con la convocatoria a sesiones para diciembre y enero, el Ejecutivo busca dejar atrás el fracaso de Ficha Limpia, para el que muchos de sus diputados colaboraron, cuando la semana pasada no hubo quórum para tratarlo en Diputados. Ficha limpia es el proyecto que plantea que los políticos condenados en doble instancia judicial no puedan presentarse como candidatos. La frustración legislativa fue celebrada especialmente por Cristina Kirchner.

En las últimas horas, en un control de rutina en Paraguay, el senador peronista Edgardo Kueider (Entre Ríos) fue demorado por la Policía y se descubrió que llevaba más de 200 mil dólares y 600 mil pesos sin declarar. El caso volvió a poner el beneficio de los fueros en la discusión pública, sobre todo en las redes sociales.