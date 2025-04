El Gobierno mandó al Senado el pliego del empresario Bunge

El Gobierno envió finalmente al Congreso el pliego del empresario argentino-español Wenceslao Bunge para su confirmación como embajador ante el Reino España.

Como el pliego tomó estado parlamentario el jueves, la presidenta de la Comisión de Acuerdos del Senado, Guadalupe Tagliaferri, ya estará en condiciones de convocar a una audiencia dentro de una semana para tratarlo. El Gobierno decidió darle a Bunge Saravia -hijo del histórico vocero del empresario fallecido Alfredo Yabrán- la jefatura de esta embajada muy preciada, una iniciativa que tomó luego de que se descartaran varios candidatos.

El nombramiento de Bunge presentó un problema a último momento, que está en vías de solucionarse. El empresario tiene, además de la argentina, la ciudadanía española y en ese país no se acepta que uno de sus nacionales esté representando a otro Estado, porque tendría privilegios especiales equiparables a los del Rey.

Entonces, como hizo en su momento el embajador de Cristina Kirchner en Madrid, Carlos Bettini, Bunge renunciaría a su ciudadanía que obtuvo en 2023, cuando el Real Decreto 170/2023 lo convirtió en ciudadano español.

“Señoras Senadoras y Señores Senadores :Se comunica que ha tenido entrada en sesión pública, en los términos del artículo 22 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación, el siguiente mensaje del Poder Ejecutivo Nacional solicitando acuerdo para designar embajador extraordinario y plenipotenciario al Sr.Wenceslao Bunge Saravia”, dice el pedido de la Cancillería argentina enviado al Congreso.

En la Cancillería afirman que, como habrá paro general el próximo jueves, probablemente no haya senadores en la Casa para reunirse en la Comisión de Acuerdos con el postulante, con lo cual fijarían fecha para su tratamiento luego de los feriados de la Semana Santa.

En el Senado, en tanto, esperan que no hagan con Bunge lo que el Presidente Javier Milei decidió hacer con Alec Oxenford, nominado como embajador en Washington. En ese caso, el Senado estaba encaminado a aprobar su pliego, pero decidió nombrarlo en comisión, sin pasar por la Cámara alta.

No había razón para apurar el pliego de Oxenford y, según calculan en el Senado, tampoco las habrá para apurar el de Bunge.

Si bien el de Bunge es un nombre que cayó bien en el gobierno español para que represente a la Argentina, la embajada en Madrid presenta una inusual situación, puesto que se quedó sin embajador en un episodio extraño. El Presidente pensó inicialmente poner como embajador en España al consejero comercial de la Embajada, Alejandro Nimo, que manifestaba amistad con el economista español pro libertario Jesús Huerta de Soto. Nimo aprovechó el desplazamiento de la ex canciller Diana Mondino para que corrieran a Roberto Bosch como embajador nominado. Se trata de un diplomático con medalla de oro, pero que debió volver a Buenos Aires desde Madrid, donde finalmente logró afianzarse en el seguimiento de las negociaciones argentinas con la OCDE.

Nimo había sido designado por el gobierno de Alberto Fernández en Madrid a raíz de su amistad con la diputada riojana María Clara Vega, y luego se pasó a la ola de los libertarios. Pero ahora tiene un sumario abierto por enviar objetos personales a través del correo diplomático y ya no se lo ve más cerca de Huerta de Soto como en sus inicios.

Antes de nombrar a Bunge, el canciller Gerardo Werthein hizo otro movimiento, porque inicialmente puso como embajador en España al diplomático Alejandro Alonso, a quien días después bajó sin ninguna explicación.

Se dice en la Cancillería, que quien hizo el movimiento para sacar a Alonso fue el vicecanciller de Mondino y también de Werthein, Eduardo Bustamante, quien habría desempolvado investigaciones administrativas contra su colega que ya estaban cerradas y que no habían prosperado.

Hoy, las relaciones entre el premier español Pedro Sánchez y Milei son inexistentes, tras las fuertes discusiones públicas que mantuvieron ambos. Pero Sánchez, que retiró a quien era su embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso, decidió reponer esa figura y envió a la Argentina al diplomático Joaquín María de Aristegui Laborde.

Buenge fue CEO de Credit Suisse España y Global Chairman de Real Estate Investment Banking en JLL.