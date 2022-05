El gobierno minimiza las diferencias en el FdT y destaca el trabajo en equipo

Compartir

Manzur, Taiana y Aníbal Fernández fueron algunos de los miembros del gobierno que salieron a restarle importancia a los rumores sobre una supuesta ruptura en la coalición oficialista. «Tenemos claro el norte, tenemos claro el rumbo y hacia dónde tenemos que ir» destacó el Jefe de Gabinete.

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, minimizó ayer «las diferencias» en el seno de la coalición oficialista al enmarcarlas en «la dinámica propia de un espacio político» y puso el acento en el trabajo «en equipo» que se da en el día a día de la gestión de Gobierno y en la certeza compartida de «cuál es el norte» de ese trabajo.

«Nuestro Gobierno tiene claro cuál es el norte», enfatizó el ministro coordinador en el marco de una conferencia de prensa brindada luego de una reunión del Gabinete nacional que se extendió durante más de tres horas y que tuvo como protagonistas al ministro de Economía, Martín Guzmán, y al de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quienes brindaron un detallado informe de aspectos vinculados con el crecimiento y la producción, con indicadores auspiciosos que son claves para la redistribución del ingreso.

En ese contacto con la prensa, Manzur aseguró que, si bien «existen diferencias» en el seno de la coalición oficialista, éstas «tienen que ver con la dinámica propia de un espacio político», por lo cual remarcó que «tampoco hay que darles mucha trascendencia».

De hecho, el jefe de Gabinete buscó poner el acento en el trabajo «en equipo» que se da en el marco de la gestión de Gobierno y, referirse puntualmente a la extensa reunión de Gabinete de esta mañana, afirmó que fue «muy amena» y «constructiva», y que en ella se abordaron «las prioridades de la Argentina».

Además, ante una consulta, señaló que los ministros más afines a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner trabajan «coordinadamente» con los demás funcionarios dentro del Ejecutivo.

Los matices en el marco de la coalición oficialista volvieron a ponerse en escena en los últimos días luego de las críticas formuladas por el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés ‘Cuervo’ Larroque.

Manzur pidió no darle «mucha trascendencia» a las diferencias y buscó minimizarlas: «A veces las expresamos de una manera y a veces de otras», señaló.

Además, remarcó que el Gobierno «tiene claro cuál es el norte» y señaló que es «el Presidente es el que decide cuándo hay un funcionario que ha cumplido una etapa, y darle otro nivel de gestión».

«Tenemos claro el norte, tenemos claro el rumbo y hacia dónde tenemos que ir. Dentro de nuestro espacio hay visiones distintas. Respetamos las distintas posturas, no odiamos a nadie», reafirmó el jefe de Gabinete en su contacto de esta mañana con la prensa.

Durante la conferencia de prensa, también se manifestó el ministro de Defensa, Jorge Taiana quién estimó que, según su entender, «lo que se debate (en el Frente de Todos) es cuál es la mejor forma, el mejor ritmo, para salir adelante, sabiendo que hay una serie de dificultades y que el borde es fino».

El martes, el propio jefe de Estado repitió tres veces que «nadie es dueño del Gobierno» sino que «es del pueblo», en lo que también fue interpretado como una respuesta a los dichos de Larroque.

En tanto, esta mañana el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, descartó que pueda producirse una ruptura en el Frente de Todos (FdT) por las diferencias internas, cuestionó las críticas y puso el acento en que «hay muchas cosas por hacer» en una Argentina signada por el paso de una gestión como la de Mauricio Macri, una pandemia de coronavirus y una guerra, en referencia al conflicto en Ucrania.

«Al Presidente no lo van a apretar con una declaración estúpida, no le van a cambiar la forma de pensar con un gesto de estas características. Hay muchas cosas por hacer para cambiar en una Argentina que viene de cuatro años catastróficos (en referencia al Gobierno de Mauricio Macri); más una pandemia, más una guerra. No lo va a hacer cambiar una expresión tonta», remarcó el funcionario al formular declaraciones a la prensa en su ingreso a la Casa de Gobierno para participar de la reunión de Gabinete.

Por su parte, el diputado Leopoldo Moreau, en declaraciones formuladas esta mañana Radio Provincia, estimó que «no hay puja interna en el oficialismo sino una discusión del rumbo de la política económica», y, en el mismo sentido que Manzur, afirmó que «la decisión política final la tiene, como la ha tenido hasta aquí», Alberto Fernández.

Otra de las voces que sobre este tema se sumó esta mañana fue la del exministro de Defensa Agustín Rossi, quien señaló que no descarta «que se abran ventanas de oportunidad para generar puntos de acuerdo y consenso para el 2023» en el seno del oficialismo, y consideró es necesaria a una «unidad que dé fortaleza a la gestión para enfrentar los desafíos que vienen».

En línea con la intención de fortalecer el trabajo en equipo de la gestión de Gobierno, uno de los anuncios realizados tras la reunión de Gabinete de esta mañana fue que este tipo de encuentros se repetirán quincenalmente.

