El Gobierno nacional acelera medidas de reactivación

El Gobierno nacional acelerará las “medidas previstas de reactivación económica” y saldrá a buscar el voto para las elecciones legislativas de noviembre entre aquellos que no concurrieron a votar en las PASO del domingo último, según adelantaron referentes del Frente de Todos (FdT).

La administración de Alberto Fernández prepara un paquete de medidas destinadas a inyectar recursos en la economía, que incluyen aumentos salariales, la aceleración de la obra pública para generar empleo y facilidades para que todos los sectores de la población tengan el mismo acceso a bienes y servicios, entre otros puntos.

“Es la hora de corregir las cosas que hicimos mal y seguir haciendo lo que está bien”, expresó hoy el Presidente al poner en marcha 25 obras públicas en 15 provincias durante un acto que encabezó en el partido bonaerense de Almirante Brown.

También transmitió su compromiso renovado de “seguir trabajando” para poder darle a la ciudadanía mejores recursos para mejorar la calidad de vida, un objetivo que se vio postergado ante la urgencia de la pandemia de coronavirus. Otra de las definiciones que dio el mandatario como una de las directrices que el FdT seguirá para las elecciones de noviembre: convocar al 30% de electores que el pasado domingo no concurrieron a emitir su voto en las PASO.

Fernández llamó a “ir a buscar” a quienes no participaron para que sí lo hagan en las legislativas del 14 de noviembre, al advertir que todos los sufragios son necesarios para “poner a la Argentina de pie”.

En efecto, según datos oficiales del Ministerio del Interior, sobre un padrón de 34.385.460 electores, el domingo concurrieron a votar en las PASO 22.765.590, esto es, el 66,21%.

A esa búsqueda de incrementar la participación electoral en noviembre, el Gobierno nacional sumará un paquete de medidas que anunciará en los próximos días y, que según anticipó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, buscarán “acelerar la recuperación de los ingresos” para que la “reactivación que está en curso le llegue a todos los sectores”, además de “recuperar los empleos perdidos”.

En esa misma línea, el Presidente presentó el lunes último el proyecto de ley de Compre Argentino, Desarrollo de Proveedores y Compras para la Innovación, que apunta a generar 30.000 nuevos empleos privados, fomentar la inversión de $ 40.000 millones anuales adicionales en innovación y ahorrar US$ 500 millones de divisas al año.

A la vez, el Gobierno diagrama el nuevo incremento del haber mínimo que se definirá el 30 de septiembre en la reunión ya programada del Consejo Nacional del Salario Mínimo, Vital y Móvil, el organismo tripartito compuesto por el Estado, las cámaras empresariales, la CGT y las dos CTA, presidido por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

En esa misma línea, el gabinete económico prepara el Presupuesto 2022 con eje en la “reactivación”, y que en los próximos días será presentado en el Congreso por el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Como parte de ese objetivo, el proyecto incluye también nuevos beneficios para más de un millón de pymes que se implementarán hasta fin de año.

La ministra de las Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, ratificó que el Gobierno buscará “acelerar las medidas previstas de reactivación económica”, del mismo modo que la primera candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, que anticipó “medidas salariales” para dar “respuestas inmediatas”.

