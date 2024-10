El Gobierno Nacional anunció la eliminación de los cargos hereditarios en la planta del Estado

El Gobierno anunció este viernes el fin de los cargos hereditarios en el Estado, en otra medida vinculada al plan de ajuste del Ejecutivo en la administración pública nacional. La nueva medida, que fue anunciada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, será formalizada a través de un decreto que será publicado en los próximos días en el Boletín Oficial.

En una conferencia de prensa, el funcionario sostuvo que «se va perfilando que en la Argentina hay dos visiones, la liberal republicana y la de la casta» y, en este punto, indicó que el sistema de cargos hereditarios deja «tipificado quiénes son los de la casta».

En simultáneo al anuncio de Sturzenegger, el Ministerio de desregulación sacó un comunicado en el que apuntó que “el Gobierno de Javier Milei dio un paso más para terminar con la Argentina de las castas, ya que eliminará la prerrogativa de los empleados del sector público de tener garantizado un puesto de trabajo por carácter hereditario”.

«De este modo se profundiza la estrategia de racionalización del tamaño del Estado, que ya logró el recorte del 15% de la planta del personal público y la intimación para que se jubilen sin demoras aquellos empleados que están en edad de retiro», agregaron desde la cartera.

«Este ilógico privilegio colocó a los empleados públicos por encima del resto de los trabajadores de la Argentina. Pero, de ahora en más, quien ocupe un puesto en el Estado será elegido solamente por su idoneidad», planteó el comunicado.

En línea con estos recortes, el miércoles el Gobierno había anunciado que intimará a unos 10 mil empleados a que inicien sus trámites de jubilación. Estas medidas se suman a los más de 30 mil despidos registrados desde el 10 de diciembre en la administración nacional.

«En 2018 hubo un frustrado intento de terminar con esta práctica, al punto tal que el Banco Central la eliminó en aquel entonces, pero luego se restableció en el estatuto de ese organismo en 2022. En la actualidad existen normas que generan una ‘herencia’ de los cargos dentro del sector público, tanto nacional como provincial y municipal. Este decreto establece que la Secretaría de Trabajo no homologará las convenciones colectivas de trabajo que mantengan esta prebenda», planteó.

Sturzenegger hizo este anuncio en la conferencia de prensa que habitualmente encabeza el vocero presidencial Manuel Adorni. Sin aceptar preguntas, el ministro de Desregulación ejemplificó que «en Aduana y AFIP hay una norma que dice que se atenderán los ingresos en forma inmediata de un hijo o cónyuge en caso de fallecimiento de un agente».

En el caso de ANSES, el funcionario sostuvo que «para el ingreso a planta permanente, ante igualdad de condiciones, se da prioridad a hijo o cónyuge de un fallecido en actividad» e indicó que algo similar ocurre en YPF.

También indicó que hay pautas similares en el Banco Nación, en el Banco Central y en Ferrocarriles Argentinos, donde incluso la Unión Ferroviaria elevaba listados de familiares de empleados para que figuren como potenciales ingresantes en caso del fallecimiento de un empleado.

«Fue un placer personal, fue una batalla mia. En el Banco Ciudad impulsamos un régimen de ingreso meritocrático y tuvimos 24 paros en contra de la igualdad de oportunidades», apuntó.

Luego, en una entrevista con Radio Mitre, profundizó en el tema. «Es increible (esta normativa) porque la Revolución Francesa fue por esto: ¿por qué el hijo del rey tiene que ser rey? Son anticonstitucionales. En la Asamblea del Año XIII se hizo para que no existan títulos nobiliarios», planteó. En el comunicado oficial, el Gobierno compartió las empresas que tenían esos beneficios y los artículos en los cuales se especificaban dichos privilegios.

Aduana y AFIP: «La AFIP atenderá a la incorporación de postulantes en las situaciones especiales que se indican: a) En el caso de producirse el fallecimiento de un agente, dispondrá en forma inmediata a la postulación, la designación de un hijo o del cónyuge supérstite, según la opción que ejerzan.»

ANSES: «Para el ingreso a planta permanente tendrán prioridad, en tanto reúnan los requisitos requeridos para el puesto y en igualdad de condiciones con otros postulantes el cónyuge e hijos del personal fallecido en actividad que se haya desempeñado en ANSES.»

Banco Nación y BCRA: «En caso de muerte del empleado en actividad, padre de familia, uno de los hijos que hubiere estado a su cargo podrá optar por ingresar a la empresa, siempre que reúna las condiciones de ingreso establecidas, a satisfacción del banco y existiendo vacante en la escala inicial.»

YPF: «Tendrán prioridad en el ingreso, en caso de resultar en igualdad de condiciones de idoneidad con el resto de los postulantes, según las evaluaciones pertinentes a tal efecto, aquellos candidatos que reuniendo el perfil correspondiente sean hijos de ex trabajadores fallecidos o jubilados.»

Ferrocarriles Argentinos: «La Unión Ferroviaria a través del Secretariado Nacional elevará, para la consideración de la Gerencia General de Recursos Humanos de la Empresa, un registro de postulantes potenciales, de manera que en igualdad de condiciones se considere el ingreso de familiares, particularmente de aquellos trabajadores fallecidos, jubilados o cualquier tipo de baja contemplada en este Convenio».