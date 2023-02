El Gobierno nacional apeló el fallo que lo obligaba a resolver la importación de las Taser

El jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, apuntó contra la Casa Rosada; “Se trabó con toda la intención de no destrabarlo”, señaló

Tras el asesinato de Maribel Nélida Zalazar, una oficial de la Policía de la Ciudad que murió baleada por un delincuente en la estación C de Retiro, el gobierno porteño apuntó contra Nación por los bloqueos a la compra de las pistolas Taser. Y es que Felipe Miguel, jefe de Gabinete de la Ciudad, acusó al Poder Ejecutivo de apelar el amparo judicial y frenar al proceso de licitación y adjudicación para la compra de las pistolas. “Es un papelón”, advirtió.

“Hace más de dos años ya que iniciamos todo el proceso de licitación y adjudicación para la compra de las Taser, incluso para los permisos de uso y de importación”, aseguró Miguel, en diálogo con Radio Rivadavia al ser consultado por cuáles son las trabas para adquirir las pistolas y así reemplazarlas por las armas de fuego.

En este sentido, Miguel precisó: “Se trabó con toda la intención de no destrabarlo, lógicamente. En octubre iniciamos un amparo, porque frente a cada uno de nuestros reclamos para que se resuelva esa autorización teníamos silencio por parte del Gobierno Nacional”.

Y siguió: “Hace pocas semanas ese amparo judicial derivó en una sentencia que obliga al Gobierno Nacional en el plazo de 30 días a definir la situación de la importación. Y ahora apeló el Gobierno Nacional a esa decisión, es decir que quiere seguir sin dar respuesta. Lo más curioso es que cuando uno ve los argumentos, realmente es un papelón. Está argumentando que no puede dar respuesta a ese pedido nuestro por razones de la pandemia que lo dejó sin recursos presenciales para poder resolver esta situación”.

“Es casi una burla, pero va en línea con una filosofía que tiene el kirchnerismo respecto de la seguridad. Están en contra de la policía y están a favor de los delincuentes. Esa es la posición del kirchnerismo”, sentenció el jefe de Gabinete porteño.

La muerte de Zalazar

El debate por estas pistolas no letales fue reinstalado esta semana por funcionarios del gobierno porteño luego del asesinato de la policía de la ciudad Maribel Zalazar, en Retiro. Una semana antes, el juez federal en lo contencioso administrativo Walter Correa intimó al gobierno nacional a resuelva en 30 días un pedido de la administración porteña para avanzar con el proceso de importación de 60 pistolas Taser, que está demorado -sostuvo el juez más allá del “plazo razonable”.

Maribel Nélida Zalazar, que prestaba servicio en la División Subtes y Premetro, padeció un serio compromiso en el pulmón izquierdo, producto de uno de los impactos de bala. A poco de cumplir 36 años, estaba en pareja y tenía dos hijos, de 5 y 14 años. El asaltante, que tiene antecedentes por violencia de género y resistencia a la autoridad, fue detenido. Un operario de la línea, en tanto, recibió una herida bala en la cadera y está fuera de peligro.