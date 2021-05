El Gobierno nacional avanza para que el mes de junio sea una bisagra en el plan de vacunación

Compartir

El Gobierno nacional avanza en acuerdos con distintos laboratorios para que el mes de junio se convierta en una bisagra y se dé un salto cuantitativo en el plan de vacunación que se viene llevando adelante para mitigar la segunda ola de coronavirus que atraviesa el país.

Por lo pronto, con la llegada el lunes desde Canadá de más de dos millones de dosis de la vacuna AstraZeneca, producida en forma conjunta con México, el país llegará a superar los 17,5 millones de fármacos recibidos desde diciembre del año pasado, cuando comenzaron a distribuirse las dosis.

A esta partida que llega el lunes, se sumaron esta semana las novedades de los acuerdos alcanzados con la empresa china Sinopharm para la provisión de 6 millones de vacunas más y con el laboratorio de origen chino Cansino Bio, dos entendimientos que ya se encuentran cerrados y a los que solo les falta la firma para su concreción.En tanto, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la asesora presidencial Cecilia Nicolini se reunieron en La Habana con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en el marco de la visita que realizan a ese país para interiorizarse sobre el avance en la elaboración de las vacunas contra el coronavirus Soberana02 y Abdala.

Tras el encuentro, Vizzotti dijo que se “está trabajando fuerte para estrechar los lazos, acceder a la vacuna, pero sobre todo colaborar en todo lo que pueda, tanto desde lo que es la provisión de insumos, la posibilidad de la compra y el apoyo para escalar la producción”. Entre octubre de 2020 y marzo de este año, el Gobierno nacional rubricó contratos con los laboratorios productores de las vacunas AstraZeneca, del Reino Unido; Sputnik V, de la Federación Rusa; Sinopharm, de China; Covishield, de India, y el mecanismo Covax que se lleva adelante a través de la Fundación Gavi y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Esta semana, Nicolini sostuvo que el Gobierno nacional espera dar un “salto cualitativo y cuantitativo” en el plan de vacunación contra el coronavirus, con las dosis que están llegando de distintos laboratorios y destinos, y reafirmó el objetivo de inmunizar a la totalidad de la población estratégica “antes de la llegada del invierno”.

Con llegada masiva de vacunas que se registran estos días, la provincia de Buenos Aires está enviando un millón de nuevos turnos para los 135 municipios bonaerenses, que “permitirá terminar de inocular a los grupos priorizados en el segundo hito y avanzar con la aplicación de segundas dosis”.Según informó hoy el Gobierno de Axel Kicillof, ayer se enviaron 411.490 nuevos turnos que comienzan a concretarse hoy y se extienden hasta el martes; en tanto que durante la semana se enviarán otros 600 mil turnos para los próximos diez días.

Del total de 65 millones de dosis adquiridas por el Gobierno, el lunes el país superará las 17,5 millones que llegaron al país, con el arribo récord de un vuelo con 2.148.600 de vacunas de AstraZeneca, la mayor partida que llegue en un solo avión. “Se está acelerando la entrega de vacunas y estamos trabajando con el objetivo de vacunar a toda la población estratégica antes de la llegada del invierno”, dijo Nicolini esta semana.Según los datos actualizados del Monitor Público de la Vacunación, un total de 14.538.790 dosis ya fueron distribuidas en todo el país y 11.906.697 de argentinos ya fueron inmunizados: 9.208.883 con una dosis y 2.697.814 con las dos.

En cuanto a nuevos acuerdos, Vizzotti confirmó esta semana la posibilidad de alcanzar un nuevo entendimiento con la empresa china Sinopharm para la provisión de 6 millones de vacunas contra el coronavirus, que llegarían al país entre junio y julio próximo.La funcionaria ratificó la posibilidad de “avanzar con la firma de un nuevo contrato con Sinopharm para que lleguen 2 millones (de dosis) en junio y 4 millones en julio”.

En tanto, el acuerdo alcanzado con CansinoBio fue confirmado esta semana por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quién detalló que el Gobierno alcanzó un acuerdo con el laboratorio de origen chino para la provisión de más vacunas.

El fármaco desarrollado por el Beijing Institute of Biotechnology, CanSino Biologics Inc, de China, contra el SARS-CoV-2 que contempla la aplicación de una sola dosis, utiliza un enfoque de vector viral que toma un virus vinculado al resfrío común (adenovirus) al que se le agrega genéticamente una proteína propia de la Covid-19 para poder ser reconocido por el sistema inmunológico y generar inmunidad.El sistema que utiliza el inoculante de CanSino es similar al desarrollado por AstraZeneca, a la del Centro Gamaleya (Sputnik V) y la vacuna de Janssen, de Johnson & Johnson, que también están montadas sobre adenovirus.La vacuna de Cansino facilitará el desarrollo de la campaña de inmunización ya que se aplica con una sola dosis y se almacena con una temperatura entre 2 y 8 grados, es decir, que no requiere congelación, lo que facilita su logística.

Del total de dosis recibidas desde el inicio del plan de vacunación, 8.115.745 corresponden a Sputnik V (6.975.585 del componente 1 y 1.140.160 del componente 2); 4.000.000 a Sinopharm; 580.000 a AstraZeneca – Covishield; 1.944.000 a AstraZeneca por el mecanismo COVAX y 843.600 a las de AstraZeneca y Oxford que representan la primera partida de las vacunas cuyo principio activo se produjo en Argentina, a las que se sumarán las 2.148.600 dosis que llegan el lunes.

