El ministro de Economía, Sergio Massa, anticipó este martes que el Gobierno nacional procurará en el primer trimestre» de 2023, junto con «los sectores y las provincias», poner en marcha programas de incremento exportador focalizados en las economías regionales, similares al aplicado con la soja.

Massa, al disertar en una nueva reunión del Consejo Federal Agropecuario, advirtió también sobre la necesidad de diferenciar en materia de comercio exterior a los sectores económicos que plantean «sus urgencias y sus necesidades» de los que «buscan una ventaja en términos financieros» y generan «especulación financiera alrededor del estoqueo de bienes», valiéndose de «relaciones políticas o judiciales».

«Aspiramos a que, en el primer trimestre del 2023, a partir de acuerdos con los sectores, tengamos la oportunidad de llevar adelante con todas las economías regionales programas de fomento exportador que multipliquen la capacidad de exportación de nuestras provincias y que desde el Estado nacional nos permitan poner incentivos, ya sean desde el punto de vista de valoración del tipo de cambio, disminución de retenciones o suspensión del cobro de algunos impuestos», señaló.

El titular del Palacio de Hacienda consideró que con esa medida se impulsará a «cada una de las economías regionales», y que para eso «necesitamos asociarnos con cada uno de los sectores productivos».

Al respecto, advirtió que desde el Gobierno serán claros en «diferenciar a los que plantean sus urgencias y sus necesidades» de mejorar sus condiciones de exportación, de aquellos que «buscan construir stock beneficiándose con un tipo de cambio favorable y buscar una ventaja en términos financieros y no productivos».

En ese sentido, criticó a quienes procuran «generar especulación financiera alrededor del estoqueo de bienes», valiéndose de «relaciones políticas o judiciales», poniendo como ejemplo el fallo de la Justicia en favor de la importación de toallas por un valor de 129 millones de dólares.

«En las cadenas de valor, vamos a financiar a aquellos que se ven perjudicados por precios, como ha sucedido o puede pasar ahora con la lana, o el sector avícola, bovino, lácteo y porcino y con los biocombustibles», señaló.

Por otra parte, advirtió sobre la necesidad de «cuidar el bolsillo del ciudadano», y que a pesar de la importancia del comercio exterior «el 70% del PBI es el mercado interno», por lo que instó a las provincias a que participen de los programas de precios, con «premios y castigos para aquellos que participen de los incentivos».

En una síntesis de las medidas implementadas desde su asunción en agosto, Massa destacó que desde el Ministerio de Economía «estamos cumpliendo en el cierre del 2022 los objetivos de acumulación de reservas, metas de crecimiento económico y de orden fiscal como instrumento de ordenamiento de las variables económicas».

«Para el 2023 nuestros primeros grandes objetivos están centrados en la reducción de la inflación, sostener e incrementar los niveles de crecimiento programados y proyectados en el Presupuesto, y en tratar de capitalizar los programas que nos permiten desarrollar competitividad exportadora desde el punto de vista económico», añadió el ministro. En ese sentido, precisó que la decisión del equipo económico es «seguir vectores desde el punto de vista del crecimiento y premisas desde el punto de vista del programa económico que no se van a modificar más allá del año electoral», al tiempo que aseguró a los presentes en el encuentro que el apoyo del Estado nacional a las provincias se realizará «sin medir los colores políticos de las provincias».

De esa manera, dijo, se garantizará «el trabajo coordinado para que el federalismo no sea sólo una palabra o una bandera sino una política del Estado nacional para cada una de las provincias argentinas».

Asimismo, remarcó que se consolidará «el principio de orden fiscal apuntando a cumplir con la meta de 1,9% (del PBI) en materia de déficit», así como «el proceso de acumulación de reservas, y en ese sentido empieza a estar operativo a partir de diciembre el swap con China para las importaciones».

Dólar preferencial y créditos

para el sector productivo

El ministro de Economía, Sergio Massa, ya habia anunciado una batería de medidas fiscales y crediticias, entre las que se destacan la implementación temporal de un dólar preferencial, líneas de crédito a tasa cero y acceso al programa de Recuperación y Sostenimiento Productivo (Repro) destinadas a proteger a las economías de diversas provincias cordilleranas que en los últimos días resultaron afectadas por heladas tardías.

Las inclemencias climáticas destruyeron gran parte de la producción de uvas, cerezas, peras, manzanas, zapallos y nogales en las provincias de Mendoza, San Juan, Río Negro, Neuquén y Catamarca, entre otras.

«Todas las economías regionales que entren al programa de Precios Justos y adhieran a un programa de protección de los productores locales van a acceder a un tipo de cambio diferenciado», señaló Massa durante su visita a Mendoza.

El jefe del Palacio de Hacienda lanzó el plan de protección para economías regionales en un acto que compartió, entre otros, con el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez; la senadora nacional, Anabel Fernández Sagasti; el secretario de Coordinación Federal y Operativa Agropecuaria, Jorge Solmi; y el presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Mariano Garmendia.

En cuanto al acceso a un dólar diferenciado para las exportaciones, precisó que estará vigente «entre el 20 de noviembre y el 30 de diciembre, en un esquema similar al adoptado en septiembre pasado para la cadena de la soja»

Detalló que, como condición para acceder al beneficio del tipo de cambio diferenciado, los interesados deberán «entrar al programa de Precios Justos» y de «protección de los productores».

El ministro aclaró que este programa de fomento para las economías regionales deberá avalarse con un «acuerdo entre productores y exportadores, para evitar que los incentivos no queden como rentabilidad de los exportadores».

La batería de anuncios del ministro incluye el otorgamiento de dos sistemas de créditos: uno a tasa cero por 18 meses y otro más extenso con período de gracia.

«Ponemos en marcha dos sistemas de créditos. Uno de ellos será a tasa cero con plazo a 18 meses, que es el ciclo productivo de estas economías regionales, y serán otorgados por el Banco Nación y el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE)», indicó Massa.

La otra línea de créditos prevé una tasa «del 48%, con 18 meses de gracia, es decir que se empieza a pagar a partir de la cuota 19, con lo cual lo estarán devolviendo cuando finaliza el proceso de producción».

El ministro señaló además que se realizarán transferencias de Aportes No Reintegrables (ARN) por $ 1.500 millones a cada una de las provincias cordlilleranas afectadas por las heladas.