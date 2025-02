El Gobierno nacional habilitó a que las prepagas apliquen aumentos diferenciales a cada uno de sus planes

A través del Decreto 102/2025, el Gobierno oficializó este lunes la medida que trae nuevos cambios en la reglamentación de las prepagas. De esta manera, se busca que los precios de los planes de medicina no tengan un fuerte impacto en los bolsillos.

La resolución estableció que las empresas de medicina privada podrán actualizar las cuotas de sus planes en forma diferenciada, en lugar de aplicar un único porcentaje para todos sus afiliados, tal como viene ocurriendo en la actualidad.

Con el cambio en el artículo 17 del decreto N° 1993 de 2011, se estableció que “los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la Ley N° 26.682 y sus modificaciones podrán establecer libremente los valores de las cuotas de los planes de salud ofrecidos durante toda la vigencia del contrato. El porcentaje de ajuste podrá variar según las características específicas de cada plan de salud que comercialicen».

Además, la medida agrega: “El valor de la cuota de la última franja etaria no podrá superar el triple del valor de la cuota de la primera franja etaria. Los planes de cobertura para la última franja etaria deben estar disponibles sin límites de edad máxima, ya sea para la admisibilidad de nuevos usuarios o la permanencia de los existentes”.

“Las entidades deberán informar a los usuarios, de manera clara y destacada, las modificaciones en el valor de las cuotas y/o de los copagos. Esta comunicación, que deberá detallar el porcentaje de variación aplicado y el nuevo valor de la cuota mensual, se realizará dentro de los CINCO (5) días posteriores a la publicación del último Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC), organismo desconcentrado en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA”, agregó el documento que estableció que los usuarios deben ser notificados de los ajustes con una antelación no inferior a 30 días corridos previo al vencimiento.

Hasta ahora las prepagas podían establecer libremente el valor de la cuota pero no tenían permitido aumentar en mayor medida a los planes más caros. De esa forma, explicaron fuentes confiables a Infobae, se generaba “una gran asimetría, ya que los afiliados de los planes más económicos, que son muchos más en cantidad, terminaban subvencionando a quienes tenían planes más caros”.

“Los planes tienen pirámides de costos bien diferentes, con lo que es necesario que ajusten de manera diferencial. Aplicar el mismo aumento porcentual a todos los afiliados, tal como sucedió hasta ahora, es prácticamente un subsidio de la base de la pirámide de afiliados a prepagas a los de la cumbre, los de mayor poder adquisitivo” agregaron.

En medio de su pelea para evitar aumentos que impacten sobre la inflación, el Gobierno aspira a que esta medida permita actualizaciones más bajas para los planes más baratos y “una asignación más eficiente de los costos asociados a la prestación de servicios de salud”.

Por otra parte, el decreto incluye además un cambio sustancial en el tratamiento de los afiliados de mayor edad. Se definió que los precios de las cuotas para los afiliados de la franja etaria más alta no podrán superar el triple de lo pagan los afiliados jóvenes por el mismo plan.

La medida también dispuso que las prepagas tengan sus planes de salud disponibles para los mayores sin límite de edad, tanto para afiliados nuevos como para los ya existentes.

Actualizar los planes de salud privada sin estar atado a un único porcentaje, entiende el Gobierno, evitará un perjuicio directo a la clase media que solo generaba distorsiones en el sistema y atentaba contra la libre competencia.

Fin de la triangulación

La decisión del Gobierno llega en una instancia crucial para el sector. A partir de febrero, el Gobierno terminó con la triangulación de los aportes, con lo que se eliminó la intermediación de algunas obras sociales que captaban los aportes y los derivaban a las prepagas sin prestar ningún servicio.

Por esa medida, hay 1.400.000 afiliados que dejaban parte de su aporte en una obra social que pasarán a integrar la totalidad de ese dinero a la prepaga de su elección, a menos que pidan expresamente seguir dejando parte de su dinero a una obra social.

Con este cambio, el Gobierno aspira a que las prepagas reduzcan sus cuotas ya que recibirán cerca de $180.000 millones mensuales que antes quedaban en manos de las obras sociales que intermediaban.

Hasta la implementación de la resolución 1/2025 del ministerio de Salud que desreguló la triangulación, los trabajadores en relación de dependencia que elegían una prepaga giraban a una obra social entre un 3% y un 10% de su aporte en concepto de intermediación. Según la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), esta triangulación permitió durante décadas la creación de estructuras que no brindaban servicios reales, denominadas “sellos de goma”, cuya única función era captar esos fondos.