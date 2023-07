El Gobierno nacional le pagó U$S 2.700 millones al FMI sin usar dólares de las reservas del BCRA

Se utilizaron 1.700 millones de Derechos Especiales de Giro y, el resto, se abonó en yuanes de libre disponibilidad del swap de monedas con el Banco Popular de China. Funcionarios de Economía viajan a EEUU con el objetivo de avanzar en un nuevo acuerdo.

El Gobierno argentino a través del Ministerio de Economía informó este viernes que «se hizo el pago de los vencimientos de junio» al Fondo Monetario Internacional (FMI) «sin usar dólares sino DEGs (Derechos Especiales de Giro) y yuanes» equivalente a 2.700 millones de dólares que conformaban el compromiso.

Asimismo, la cartera que conduce Sergio Massa indicó que «con el objetivo de acordar el staff level agreement, un equipo económico encabezado por Leonardo Madcur y Gabriel Rubinstein viajará a Estados Unidos a principios de la semana entrante».

Casi en simultáneo, el FMI, a través de Julie Kozack, Directora de Comunicaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), emitió este viernes una declaración después de una reunión informal de rutina del Directorio Ejecutivo sobre Argentina que tuvo lugar este jueves.

«El personal del FMI y las autoridades argentinas continuarán avanzando en su trabajo conjunto en los próximos días, con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre la quinta revisión del programa» respaldado por el Fondo, señaló el comunicado.

Kozack agregó que «las discusiones técnicas continúan sobre un paquete de políticas para salvaguardar la estabilidad económica, en el contexto de una situación desafiante, en parte afectada por la sequía histórica».

«Las discusiones están enfocadas en fortalecer las políticas macroeconómicas para apoyar la acumulación de reservas y mejorar la sostenibilidad fiscal, protegiendo al mismo tiempo a los más vulnerables», precisó el texto.

Por otro lado, Kozack confirmó que «las autoridades argentinas continúan manteniéndose al día con sus obligaciones financieras con el Fondo», dijo, manifestando que el pago fue realizado y que la Argentina se encuentra al día con sus compromisos.

Desde el Ministerio de Economía confirmaron el pago al Fondo, y confirmaron a Télam que una misión técnica liderada por el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, y el jefe de asesores, Leonardo Madcur, viajarán a Washington DC para ultimar los detalles del cierre del acuerdo «que viene muy bien».

El pago efectuado este viernes corresponde a dos vencimientos, ocurridos el miércoles y jueves de la semana pasada, fechas inicialmente previstas para abonar al organismo US$ 921 millones y US$ 1.780 millones, respectivamente, aunque el Gobierno consiguió el aval del Fondo para cancelarlo de este modo, a la espera del avance en las negociaciones.

El ministro y precandidato de Unión por la Patria Sergio Massa solicitó reformular metas y desembolsos del acuerdo vigente, para poder afrontar el impacto de la sequía, que pegó de lleno en las reservas y en la economía.

Las fuentes de Economía se mostraron muy optimistas respecto de la marcha de las conversaciones correspondientes a la quinta revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas y que, en base al programa existente, la Argentina recibiría unos 3.000 millones de DEG -equivalentes a casi 4.000 millones de dólares- en caso de obtener el aval del organismo.

El objetivo del Gobierno es que el desembolso sea mayor a ese monto, hasta el equivalente a fondos de lo que restan en el semestre, por unos US$ 10.600 millones, para ayudar a paliar el fuerte impacto de la sequía en las reservas.

En concreto, el Gobierno solicitó reformular el programa, un pedido que contempla el adelantamiento del cronograma de desembolsos previstos para el corriente año, y cambios en las metas fiscales y de reservas, ya que la sequía determinará pérdidas cercanas a los U$S 17.500 millones, según los últimos cálculos oficiales.

Massa manifestó en varias oportunidades que el Gobierno buscará tener asegurada la capacidad de intervención con reservas del Banco Central; este punto también está presente en la mesa de negociaciones.

Este martes, el ministro aseguró durante un acto organizado por la Cámara de la Construcción (Camarco) que las negociaciones técnicas estaban en su etapa final.

«Estamos terminando de saldar el semestre, o los dos trimestres, con el Fondo, dejé al equipo trabajando. En las próximas horas se va a conocer públicamente cómo es el programa para los próximos seis meses», dijo Massa.

En el Gobierno esperan que los fondos frescos finalmente lleguen a mediados de julio, si es que el acuerdo técnico se cierra antes de fin de mes, y por el propio proceso intrínseco del FMI, que demanda alrededor de dos semanas, plazo en el que el staff eleva el informe a los miembros del Directorio para luego pasar a su discusión y aprobación final.

