No depositaron el Potenciar Trabajo y organizaciones sociales protestaron

Al haberse cumplido el plazo para que el dinero se acredite en las cuentas de los beneficiarios, diferentes organizaciones sociales marcharon hacia la Casa de Gobierno a exigir el pago inmediato y la implementación de un bono de fin de año. «Nosotros lo que queremos es que paguen ya», expresó Beatriz Galeano, referente de Barrios de Pie, al Grupo de Medios TVO.

«Estamos reclamando que hagan el depósito de los beneficiarios del Potenciar Trabajo, ya pasaron días y no hay respuestas ante una situación económica muy grave. Hay compañeros que no tienen para pagar el alquiler o comprar alimentos, es un ingreso magro pero con eso sobreviven mucha gente; 1.300.000 personas no han recibido el depósito de lo que le corresponde», agregó Galeano.

La movilización en Formosa inició con la concentración en la Plaza San Martín de organizaciones sociales como Barrios de Pie, Libres del Sur, Polo Obrero, Diario Santillán entre otros. Desde allí, pese a las altas temperaturas, marcharon hacia la Casa de Gobierno ya que también responsabilizan de la situación al Estado provincial.

«Es un derecho, un subsidio y si no se genera trabajo, el Estado algo tiene que hacer. Acá hay una responsabilidad de todo el que ocupa un cargo en el Estado. Nos llama la atención que organizaciones afines al gobierno no hagan nada», mencionó la referente social.

La marcha es la segunda de este mes en medio de la investigación judicial por irregularidades detectadas al momento de otorgar estos beneficios. Se detectaron personas que compraron dólares, tienen propiedades a su nombre o incluso han fallecido.

En este sentido Galeano indicó que «nos llama la atención que nuevamente lo lleven a tribunales de justicia a ver a quien corresponde depositar y nunca han llevado a los tribunales a quienes han endeudado al país y nos han llevado a esta situación de miseria total».

El salario social que perciben los beneficiarios de este programa es de unos 30 mil pesos mensuales e incluso habitualmente el depósito del dinero se adelanta si la fecha de cobro anticipa un fin de semana, por lo que el plazo en el que se debía haber depositado ya transcurrió.

«Se suele adelantar cuando llegan los fines de semana inclusive ya se tenía que haber cobrado el día viernes. Acá hay un claro despropósito de generar esta situación, de retardar a ver hasta donde resiste la población. Son 30 mil pesos cuando la Canasta Básica Alimentaria está arriba de los 61 mil pesos, estamos hablando de ingresos muy miserables y no se puede tener una actitud tan despreciable de controlar y ajustar justamente a una población tan vulnerada», manifestó Galeano.

Por el momento, los movimientos sociales que integran la Unidad Piquetera no han descartado nuevas protestas en todo el país en reclamo de los depósitos a los que además incluyen el petitorio del pago de un bono de urgencia de fin de año.

«Nosotros lo que queremos es que paguen ya y que así mismo den un bono de emergencia este mes, pero ya tiene que ser. En estos momentos la Unidad Piquetera está exigiendo una entrevista con la Ministra de Desarrollo Social explicando toda esta situación», finalizó.

Relacionado