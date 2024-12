El Gobierno no descarta incluir más temas en extraordinarias y el PRO pide postergar el debate

Manuel Adorni informó a través de sus redes sociales que el Gobierno había enviado el jueves al Congreso la convocatoria a sesiones extraordinarias. El vocero presidencial destacó que el temario incluía la eliminación de las PASO, la ley antimafia, el juicio en ausencia y la limitación de los fueros. Cuarenta y ocho horas después, el decreto que debe firmar el Presidente no aparece. El escándalo por la suerte del senador Edgardo Kueider, la tensión con la oposición dialoguista y la internación de Guillermo Francos dilataron la acción.

En la Rosada aseguraban que el jefe de Gabinete debía firmar el decreto. También sugieren que podrían incorporar temas que habían sido descartados originalmente, un detalle que puede ser subsanado durante todo el lapso que duren las extraordinarias.

La posibilidad de sumar el proyecto de privatización de Aerolíneas Argentinas suena con ganas, aunque en el PRO no pierden la esperanza de que el Presupuesto se trate finalmente en febrero junto con el resto de los temas. «Hay poco tiempo en diciembre y para los diputados del interior es más difícil. Ya no queda tiempo para sesionar», señala una experimentado legislador que habla casi todos los días con Mauricio Macri.

El ministro de Economía Luis Caputo señaló que si bien preferiría que se aprobara el proyecto oficial para enviar una señal institucional a posibles inversores, «no vale la pena» correr el riesgo de que sufra modificaciones. Los diputados macristas apuestan que el oficialismo no aceptará discutir el Presupuesto sin tener despacho de comisión y comparar el hecho de no contar con una ley a una empresa sin balances.

En el ministerio de Seguridad no están al tanto de que el Gobierno pueda incorporar el proyecto de reiterancia, pero dan por descontado que el Senado sancionará la ley antimafias que ya obtuvo media sanción en Diputados. En el Ejecutivo no temen que el funcionamiento de la Cámara Alta avale que el Senado pueda tratar la expulsión de Kueider. «Peor es no tener ley antimafias», decían en el equipo de la ministra. UxP avanza con un pedido para destituir al senador y apelan a la autonomía del bloque para tratar cuestiones reglamentarias.

El ruido entre el fundador del PRO y Javier Milei y sus delegados alcanzó su clímax. «Va a pasar mucho tiempo para que el Presidente vuelva a invitarlo a Olivos a comer milanesas o entraña», ironizó un estrecho colaborador del jefe de Estado.

Entre los diputados amarillos hay enojo y celebran la pelea entre Milei y Cristina Kirchner que se señalan mutuamente por su relación con Kueider, electo en la boleta del Frente de Todos, pero muy cercano a la administración libertaria. «Todavía les dura el tiro de ficha limpia. Le debe importar al 10% de la población, pero dejó sobre la mesa el acuerdo que tienen con Cristina Kirchner también en Twitter, donde ellos creen que pasa la vida real. Por eso tiraron los anuncios de cobro a extranjeros, reforma migratoria, y fueros. No va a salir nada», razonó un legislador macrista

En el Gabinete de Milei hay quienes piensan sencillamente que la ley anti-fueros en la que trabaja la secretaria de Planeeamiento Estratégico María Ibarzábal Murphy (que depende de Santiago Caputo) es inconstitucional. El Gobierno incorporó el proyecto al temario (por ahora imaginario) justo cuando el senador entrerriano quedó detenido en Paraguay. Los bloques dialoguistas también lo rechazan. El verdadero sentido de los fueros es garantizar la presencia de los legisladores en las votaciones; no evitar las detenciones por delitos en flagrancia. Bullrich sugirió este sábado que todos los legisladores procesados de ambas Cámaras deberían abandonar sus bancas.

En el Gobierno le ponen fichas a la eliminación de las PASO y a una parte de la reforma de partidos políticos. Necesita que UxP acompañe el proyecto sin fisuras. El ex jefe de Gabinete y ex canciller Santiago Cafiero advirtió el viernes que a él le gustan las primarias. No es el único de los 99 legisladores del peronismo que preferiría que Cristina Kirchner no tuviera el control absoluto de la lapicera. El oficialismo necesita 129 votos en Diputados y 37 en Senado. La intención de no sancionar en materia electoral el mismo año de las elecciones, ahora mutó en «hasta marzo».

La eliminación de la publicidad en radio y televisión encontrará resistencia en los legisladores de las provincias que son opositores en sus jurisdicciones.

Desde bloques dialoguistas advierten que el Gobierno, que señala la influencia de los gobernadores sobre los juzgados federales cuando habla de las alternativas de ficha limpia, ignora la dificultad para hacer política en algunos distritos.

En el PRO vuelve a levantar el proyecto de María Eugenia Vidal que elimina la obligatoriedad de las primarias. En el macrismo también tienen contradicciones; en la Ciudad siguen pensando -como informó Clarín hace dos semanas- en desdoblar los comicios nacionales de los locales y eliminar las primarias porteñas para aliviar el calendario electoral de los «vecinos».

«Es por supervivencia», se sinceró un dirigente del oficialismo porteño sobre el crecimiento de la intención de voto de LLA en la Capital. La tensa reunión entre Karina Milei y Jorge Macri dejó secuelas y obligó a postergar unos días más las sesiones para sancionar el Presupuesto de la Ciudad y el nuevo Código Urbanístico. En el PRO siguen sin digerir que LLA no tenga la misma actitud colaborativa en la Legislatura local que ellos muestran en el Congreso nacional.