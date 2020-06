El Gobierno no descarta volver a la fase 1 de la cuarentena en el AMBA

Compartir

El presidente, Alberto Fernández, no descartó que el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA) tenga que volver a la fase 1 de cuarentena, habida cuenta de la escalada de casos de contagio y muertes que tuvieron lugar en las últimas horas. “Yo sería partidario de restringir más el transporte público, esas salidas recreativas para ir a correr y creo que no hay suficientes controles”, dijo el Jefe de Estado.

“Me preocupa mucho la aceleración de contagios en el AMBA”, dijo Fernández en declaraciones a “El Fin de la Metáfora”, en Radio 10. Si bien dijo entender “esa presión de liberar” actividades, remarcó que las aperturas indiscriminadas “se traducen inexorablemente en contagios y muertos”.

“Cuando los canales de noticias transmitían cómo estaba Palermo, le escribí a Horacio (Rodríguez Larreta) y le dije: Che, Horacio, esto así no funciona.”, contó el Presidente, al tiempo que aseguró que van a “seguir trabajando juntos” con el funcionario porteño y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y “tomar decisiones ya sobre este punto porque no podemos quedarnos de brazos cruzados. No queremos que se enferme la gente”.

Según la información suministrada por el Ministerio de Salud de la Nación, el sábado se registró un nuevo récord diario con 1.531 casos de coronavirus en el país por lo que la cifra total de contagios se eleva a 30.295.

“Se están descubriendo un montón de casos asintomáticos pero también creo que hay un relajamiento social y en la Ciudad piensan que es un problema de los barrios populares y no es verdad”, explicó el Presidente.

El Jefe de Estado explicó que él también está tomando todos los recaudos necesarios para evitar el contagio, y pidió que el resto de la sociedad haga lo mismo. “Todos estamos expuestos porque al virus lo vamos a buscar nosotros y no viene a nosotros y por nuestras funciones tenemos que recorrer, cruzarnos con gente y el riesgo se potencia, pero tomamos siempre las cautelas del caso”, señaló.