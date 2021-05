El Gobierno oficializó la prórroga de la suspensión de despidos por 30 días

Compartir

A través del Decreto Nº 345/2021, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional decidió hoy extender la suspensión de despidos por 30 días, hasta el 30 de junio.

El decreto establece también la prohibición de efectuar suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo hasta el 30 de junio inclusive. Quedan exceptuadas aquellas que sean efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo como consecuencia de la emergencia sanitaria.

El pasado 22 de enero el Estado amplió hasta el 31 de diciembre de este año la emergencia pública en materia ocupacional declarada en diciembre de 2019, a poco de iniciada la administración Fernández.

Durante su vigencia los trabajadores afectados por despidos sin justa causa no cuestionados en su eficacia extintiva tendrán derecho a percibir el doble de la indemnización correspondiente. El monto de la duplicación no podrá exceder los $ 500.000 (u$s 5.0 mil)

El pasado 21 de abril, el Estado había prorrogado la prohibición de efectuar despidos y suspensiones sin causa hasta el lunes 31 de mayo.

La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, lo había adelantado el jueves al finalizar la reunión del Gabinete económico que encabezó el presidente Alberto Fernández que se desarrolló en la quinta presidencial de Olivos.

“Se decidió prorrogar la suspensión de despidos hasta el 30 de junio, es una medida muy importante en estas circunstancias, atravesando la segunda ola”, dijo Todesca, al finalizar la reunión que se desarrolló en la quinta presidencial de Olivos.

En este marco es que se anunció la prórroga de la suspensión de despidos por 30 días y se repasaron otras medidas que desde el Poder Ejecutivo nacional se vienen tomando en el mismo sentido.

“El viernes pasado se pagó a las personas que ya tenían el plástico de la Tarjeta Alimentar, ya se hicieron los depósitos para las familias que tienen chicos hasta 14 años incluidos”, dijo Todesca respecto a esta medida que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Daniel Arroyo.

El alcance de la Tarjeta Alimentar fue ampliado recientemente para alcanzar a mayor cantidad de familias, se hizo llevando la edad de los niños cuyas familias reciben este beneficio a 14 años y elevando el monto en los casos de aquellas familias con varios hijos.

