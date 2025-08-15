El Gobierno pidió que Kreplak detenga al dueño del laboratorio del fentanilo contaminado y el juez le respondió a Milei que se abstenga de interferir

El Gobierno pidió este jueves al juez Ernesto Kreplak, quien lleva adelante la causa por las muertes por fentanilo contaminado, que detenga a Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB responsable de distribuir las ampollas con la sustancia, o advirtieron que “lo recusará presumiendo un conflicto de intereses” ya que es hermano del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.»Actualmente el juez que investiga la causa es Ernesto Kreplak, hermano del Ministro de Salud de Kicillof, principal cliente del laboratorio HLB. Por lo tanto, ante la evidencia contundente, si en los próximos días el Juez Kreplak no ordenara la inmediata detención del dueño del laboratorio, Ariel García Furfaro, el Gobierno Nacional lo recusará presumiendo un conflicto de intereses resultante de su vínculo familiar con Nicolás Kreplak», advirtieron en un mensaje difundido por la cuenta de X de la Vocería de Presidencia.

Apenas minutos después de difundido el mensaje, el juez Ernesto Kreplak aseguró a Clarín: «Le recuerdo al Sr. Presidente su obligación constitucional de abstenerse de interferir en una causa penal en curso».

«Suficientes omisiones y dificultades ha debido superar la investigación hasta ahora como para que, sobre ello, se pretenda politizar un trabajo judicial bien hecho. Respeto por las víctimas y las instituciones», añadió el magistrado.

El mensaje difundido por el Gobierno lleva el título «EL SEÑOR DEL FENTANILO DEBE IR PRESO». Buscaron también llevar tranquilidad a la población y afirmaron que «todas las dosis de fentanilo contaminado fueron retiradas del mercado».

«Es necesario transmitir tranquilidad y asegurar que, gracias al accionar del Ministro Mario Lugones, todas las dosis de fentanilo contaminado fueron retiradas del mercado», plantearon, en tanto agregaron que «el Ministerio de Salud ha evitado cientos de miles de muertes que bien pudo haber ocasionado un empresario corrupto y militante kirchnerista».

En la misma línea, sostuvieron que irán «hasta las últimas consecuencias para asegurar que la causa avance y que el responsable termine tras las rejas».

El mensaje del Gobierno llegó luego de que Javier Milei encabezara un acto de campaña en La Plata, de cara a las elecciones legislativas del 7 de septiembre, donde hizo mención a las muertes por fentanilo contaminado, Furfaro y los hermanos Kreplak.

«Dedicaron tantos años a colonizar los niveles del Estado que pueden salirse con la suya de cualquier barbaridad sin importar su gravedad. Tomemos por ejemplo el encubrimiento atroz de Ariel García Furfaro, eterno socio kirchnerista, por la causa del fentanilo», dijo el Presidente.

«¿Acaso les parece casualidad que el juez que tiene la causa sea justo el hermano del ministro de Salud de Kicillof?», añadió Milei apuntando al juez Ernesto Kreplak, hermano de Nicolás, funcionario bonaerense.

En el mensaje difundido por X, el Gobierno afirmó que Ariel García Furfaro es dueño del laboratorio HLB PHARMA GROUP, S.A, «fabricante del lote de fentanilo contaminado responsable de la muerte de más de 100 personas».

Lo describieron como «un hombre vinculado a Lázaro Báez, que estuvo preso por intento de homicidio, y que de la mano del kirchnerismo pasó de verdulero a empresario farmacéutico multimillonario, en pocos años y vendiéndole sus productos al Estado y a los amigos del poder.

Sobre el laboratorio HLB, afirmaron que «no era inspeccionado por ANMAT desde febrero 2020». «En septiembre de 2024 asumió el Dr. Mario Lugones como Ministro de Salud y en noviembre de ese mismo año se ordenó la inspección del laboratorio Ramallo, productor de HLB Pharma», continuaron el relato.

El dueño de HLB Pharma Ariel García Furfaro sale del Juzgado Nacional comercial N° 28. Foto Guillermo Rodríguez AdamiEl dueño de HLB Pharma Ariel García Furfaro sale del Juzgado Nacional comercial N° 28. Foto Guillermo Rodríguez Adami

«Producto de esa inspección – prosiguieron- en febrero 2025 y solo 2hs después de recibir el resultado de las actuaciones, la titular de ANMAT, Agustina Bisio, inhabilitó el laboratorio Ramallo, prohibiendo así su actividad productiva. Tres meses antes de que ocurriera la primera muerte por fentanilo contaminado».

Asimismo, indicaron, en marzo de 2025 la ANMAT «recomendó la no utilización, comercialización y distribución en todo el territorio nacional del producto ‘Propofol HLB, emulsión inyectable IV, lote 60000’, evitando innumerables probables muertes durante intervenciones quirúrgicas simples».

A su vez, dijeron que el Ministerio de Seguridad inició investigaciones contra HLB Pharma por haber presentado documentación falsa en su inscripción en el RENPRE, y ARCA denunció al laboratorio por evasión tributaria agravada.

«Hemos hecho lo que ningún otro gobierno hizo: clausurar y denunciar el laboratorio de Ariel García Furfaro, empresario corrupto, amigo y beneficiario de la casta política que arruinó el país y llenó la administración pública de ñoquis y corruptos en todas las áreas», subrayaron, en tanto dijeron que «no es un dato menor que el Gobernador Axel Kicillof y su Ministro de Salud, Nicolás Kreplak, son los principales clientes de HLB Pharma».