El Gobierno pidió «saber con celeridad» qué pasó con Cecilia Strzyzowksi: «Es un caso atroz»

Gabriela Cerruti, portavoz oficial de la Presidencia, se refirió a la desaparición de la joven en Chaco: “Debe marcar un antes y después en la lucha contra la violencia por motivos de género”

El gobierno nacional volvió a referirse a la desaparición de Cecilia Strzyzowksi, que la justicia chaqueña ya investiga como femicidio, y pidió que se esclarezca qué pasó con la joven que estaba de novia con el hijo de un piquetero vinculado al gobernador Jorge Capitanich.

“¿Dónde está Cecilia Strzyzowksi? Es imprescindible saber con celeridad que sucedió y que actúe con toda su fuerza la ley y la justicia. Ayer Chaco se movilizó de forma masiva y contundente para reclamar respuestas efectivas”, publicó Gabriela Cerruti, portavoz oficial de la Presidencia, en sus redes sociales.

Ya son 14 los días en los que nada se sabe sobre Cecilia Strzyzowski (28), cuya desaparición conmueve a la provincia de Chaco. Su familia la vio por última vez la noche del jueves 1 de junio, en la ciudad de Resistencia, mientras planeaba un viaje a Tierra del Fuego junto a su marido, César Sena (19), hijo de los dirigentes sociales Emerenciano Sena y Marcela Acuña. Hoy, ellos tres están detenidos, junto a otras cuatro personas de su entorno: la Justicia sospecha fuertemente que a Strzyzowski la asesinaron.

En este escenario, ayer —minutos antes de las 20— se realizó la tercera marcha para pedir Justicia por Cecilia. La cita estaba pautada para las 20.30 y el punto de concentración fue la Plaza 25 de Mayo, ubicada en pleno centro de Resistencia. La multitudinaria movilización fue convocada por amigos y familiares de la joven. Finalizó cerca de las 23.

“Verdad y Justicia para Cecilia Strzyzowski”, decían las remeras con una imagen de la joven en blanco y negra y que llevaban puestas su mamá Gloria Romero; su tía abuela abuela, Mercedes y su hermana, Ángela. “Son remeras donadas por gente. La verdad es que no sé cómo agradecer tanto cariño”, dijo Gloria a Infobae.

El miércoles de la semana pasada, el abogado Juan Díaz fue convocado por la familia de Emerenciano Sena para representar al hijo del líder piquetero, César (19), quien había sido citado a declarar en calidad de testigo en el marco de la investigación por la desaparición de Cecilia Strzyzowski (28) en Chaco. Dos días después, el joven pasó a ser el principal acusado del femicidio de su pareja. Y ayer, apenas una semana más tarde, el letrado renunció a la representación del sospechoso.

Díaz explicó que su decisión se debió a que se agregaron al expediente “pruebas contundentes” que incriminarían a Sena hijo. En diferentes entrevistas con la prensa, dijo que hasta la noche del martes “estaba convencido de que no había elementos” que sustentaran la actual imputación contra su ex cliente. El esposo de la joven desaparecida el 1º de junio está acusado del delito de homicidio triplemente agravado por el vínculo, por el concurso premeditado de dos o más personas y por haberse realizado en un contexto de violencia de género (femicidio) en calidad de coautor.

Sin embargo, con el avance de la investigación y la aparición de “nuevos informes”, su opinión cambió y ahora considera que “ya estaría probado el hecho”. Díaz incluso respondió al ser consultado sobre el móvil del crimen: “No logro esclarecerlo, no logro entender. Lo único que sé es que Cecilia y él tenían una relación inestable, estaban un tiempo juntos, se separaban, después se volvían a juntar”.

“Soy César Sena. Estoy acusado en esta causa y me enteré que Díaz, que era mi abogado defensor y de toda mi familia, está saliendo en los medios de comunicación y está hablando cosas horribles de mí, teniendo miedo por mí y hago responsable a esta persona si me pasa algo”, manifestó el acusado, que ahora está representado por dos defensoras oficiales: Patricia Aleksich y Martha Karina Paz.

