El Gobierno podría pagar en mayo otro bono de emergencia de $10.000

El Gobierno admitió hoy que el pago del ingreso extraordinario de 10 mil pesos para monotributistas y trabajadores informales podría repetirse en mayo «y todas las veces que se necesite», mientras dure la pandemia de coronavirus.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, aseguró este martes que el denominado «Ingreso Familiar Extraordinario» (IFE) «se va a repetir «se va a repetir todas las veces que se necesite mientras dure» el aislamiento social dispuesto por el Gobierno.

«Lo que estamos atendiendo a los distintos sectores afectados. Estamos protegiendo el ingreso familiar del trabajador informal», sostuvo con el funcionario con relación al IFE, que por lo menos hasta ahora, sólo se abonará en abril.

En declaraciones radiales, Moroni destacó que con ese beneficio «estamos llegando a 3,6 millones de familias, que es un número que refleja lo que es la actividad informal en Argentina».

Por su parte, el director ejecutivo de la ANSeS, Alejando Vanoli, coincidió con el ministro de Trabajo: dijo que el IFE «se puede prorrogar a otra suma similar en mayo, dependiendo de cómo evolucione la crisis» por la pandemia del coronavirus.

El funcionario explicó que, para cobrar los 10 mil pesos, «quienes ya están inscriptos en la ANSeS no deberán hacer ningún trámite y, los que no lo están, no tendrán que acercarse a oficinas para ningún trámite presencial, sino llenar unos pocos datos personales e indicando CBU bancario en la web, que en muy pocos días estará operativa».

Además, indicó que «habrá 10 días de plazo para inscribirse y en el lapso de una semana, tendrán acreditado el dinero en sus cuentas».

El IFE se otorgará a personas que estén desempleadas, trabajen de manera informal, sean monotributistas de las categorías «A» y «B2 y también, a «trabajadoras o trabajadores de casas particulares», quienes cobrarán esta ayuda a través de su CBU.