El gobierno porteño clausuró el estadio de River por el uso de bengalas en el partido con Mineiro

La Agencia Gubernamental de Control (AGC) ordenó la clausura administrativa del estadio Monumental luego del multitudinario recibimiento con pirotecnia al plantel de River Plate en la semifinal de la Copa Libertadores frente a Atlético Mineiro. Este cierre se podrá revertir mediante el pago de una multa, aunque aún quedan pendientes otros trámites administrativos y judiciales que determinarán el desenlace final de la situación. Sumado a la posible sanción por parte de la Conmebol.

Durante una inspección llevada a cabo anoche, efectivos de la Policía de la Ciudad, en conjunto con agentes de la AGC, hallaron varias cajas de pirotecnia en el baño para discapacitados de la tribuna Centenario Media. Si bien el uso de pirotecnia había sido autorizado de manera específica por el Comité de Fútbol, con requisitos precisos en cuanto a la localización y el tiempo de uso, estos no fueron cumplidos ya que se lanzaron fuegos artificiales en distintas partes del estadio. En consecuencia, la AGC impuso una clausura administrativa y dejó en manos de la Justicia la evaluación de las sanciones adicionales para el club.

Además de la intervención judicial, la clausura no podrá levantarse hasta que el Club Atlético River Plate gestione los trámites necesarios ante la Dirección General de Administración de Infracciones de la Ciudad. En el procedimiento también participa el Ministerio Público Fiscal y se espera una eventual sanción por parte de la Conmebol.

Los agentes, acompañados por dos testigos, constataron la presencia de varias cajas grandes con la inscripción “Candela 50 Luces”, que contenían bengalas y otros dispositivos de luces. Estas cajas fueron etiquetadas como “Secuestro 1″ (un lote de siete cajas de bengalas con 1.584 bengalas).

Al mismo tiempo, las Brigadas 1 y 2 realizaban patrullajes preventivos en el estacionamiento y otras áreas internas del estadio. En una zona de almacenamiento, encontraron un segundo lote de cajas de pirotecnia con la misma inscripción, las cuales fueron catalogadas como “Secuestro 2″ luego de ser inspeccionadas y documentadas en video (8 cajas con 20 paquetes con 12 candelas de 50 luces y una con 24 paquetes con seis bengalas cada una). Ambos hallazgos se registraron en actas contravencionales debido a la violación de los artículos 126 y 114 del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, que prohíben el uso y almacenamiento de pirotecnia en eventos masivos y sancionan la omisión de medidas de seguridad y organización.

El fiscal a cargo del procedimiento, Dr. Leandro Galvaire, avaló las actuaciones de las brigadas y ordenó la confección de un acta detallada del suceso. Las instrucciones incluyeron también la identificación del encargado de seguridad de River Plate, el Sr. Gustavo Acero, quien fue notificado de las infracciones. Asimismo, el Sr. Ricardo Greghi, representante de la AGC, fue informado de los pormenores del procedimiento y se le hizo entrega de una copia del acta contravencional emitida.

No obstante, desde el club de Núñez le expresaron a Infobae que confían en que todo se solucionará en las próximas horas y que el compromiso del próximo sábado, desde las 18, contra Banfield en el estadio Monumental por la fecha 20 de la Liga Profesional no corre riesgo y se llevará adelante como estaba estipulado.

La clausura del Monumental, catalogado formalmente como contraventor por la AGC, no podrá levantarse de manera automática. Además de gestionar el pago de la multa, el club deberá tramitar el levantamiento de la clausura ante la Dirección General de Administración de Infracciones de la Ciudad. Este proceso implica presentar un descargo y cumplir con los requisitos impuestos para garantizar el cumplimiento de las normativas de seguridad en el futuro.

Además de las sanciones locales, la Conmebol podría tomar medidas disciplinarias adicionales contra River Plate, ya que el uso de pirotecnia y el incumplimiento de las normativas de seguridad afectan la imagen del torneo.