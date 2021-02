El gobierno porteño evalúa permitir el regreso del público en los estadios de primera división

Compartir

Luego de una reunión de Claudia Tapia, presidente de la AFA, con el funcionario porteño Gustavo Coria, el gobierno le anticipó la casa madre del fútbol argentino que su intención es que el público regrese a los estadios de primera división a partir de marzo. Cómo había trascendido en las últimas horas, sería con el 33% de la capacidad para poder cumplir con el distanciamiento social y solo podrán ingresar los socios y abonados.

Según explicaron a Infobae las partes involucradas, el plan se podrá llevar a cabo siempre y cuando avance el plan de vacunación y se aplane la curva de contagios. En caso de haber un rebrote, la medida no se hará efectiva.

Desde la AFA celebraron la voluntad de la ciudad de Buenos Aires, con quien ya habían tenido una reunión previa la semana pasada en la que estuvo Diego Santilli, vicejefe de Gobierno y ministro de Seguridad. Sucede que la entidad que maneja el fútbol en la Argentina en la primera quincena de diciembre había mandado una nota a todas las provincias con equipos en primera división -Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, CABA, Buenos Aires y Entre Ríos- para que cada gobernador les dijera si podían comenzar a instrumentar un plan para la vuelta del público.

Hasta la semana pasada ninguna de ellas había respondido al llamado y la propuesta de la AFA venía quedando trunca. Sin embargo, ahora que el gobierno de Larreta parece dispuesto a avanzar, el resto de los distritos también mostraron su interés y ya le hicieron saber a las autoridades del fútbol que intentarán adecuarse para que dentro de 30 días se pueda ir a los estadios. La intención de la AFA es comenzar con la primera división y luego el ascenso.

La potestad para que reabrir las canchas es de cada provincia. No hay intervención del gobierno nacional. Por eso la AFA se adelantó al comienzo del torneo para convocar a los gobernadores y poder armar un retorno de los hinchas ordenadamente.

De esta manera, el torneo, que arranca este viernes 12 de febrero, avanzará en su primera etapa sin público pero ya hay voluntad tanto desde la AFA como de las provincias de que esta situación se revierta en marzo si la cuestión sanitaria lo permite.

El primer encuentro de este fin de semana es prometedor ya que estará a cargo del subcampeón de la Copa Diego Maradona, Banfield, que se medirá ante el Racing de Juan Antonio Pizzi, lo que marcará el debut del ex DT de la selección de Chile en La Academia. Ese día habrá otros dos partidos, Unión-Atlético Tucumán y Central Córdoba-Colón.

El sábado habrá cuatro choques: Aldosivi-Godoy Cruz, Talleres-Patronato, Vélez-Newell’s y San Lorenzo-Arsenal. El domingo, en tanto, abrirá la jornada el duelo que animarán Defensa y Justicia y Huracán; y a continuación se presentarán los gigantes del fútbol argentino Boca y River. El Xeneize será local ante Gimnasia y el Millonario viajará hasta La Plata para enfrentar a Estudiantes.

Finalmente, la primera fecha se cerrará el lunes con Rosario Central-Argentinos e Independiente-Lanús, en lo que será la vuelta a la dirección técnica de forma oficial de Julio César Falcioni.

