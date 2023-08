El Gobierno prepara operativo de contención del dólar tras el resultado de las PASO

El Ministerio de Economía prepara un operativo para contener el tipo de cambio ilegal, tras el resultado de las elecciones primarias.

El Ministro de Economía y candidato a Presidente, Sergio Massa, anticipó que el Gobierno prepara diversos operativos con el fin de contener los tipos de cambio paralelos tras el resultado de las PASO.

Cabe resaltar que desde Hacienda dijeron que durante el fin de semana estuvieron trabajando con el equipo económico para que los mercados «no influyan en la vida cotidiana de la gente».

Dólar: el Gobierno prepara

denuncias tras las PASO

El Ministro de Economía y candidato habló de la investigación que lleva adelante la Comisión Nacional de Valores (CNV) y adelantó que habrá más información luego de conocerse los resultados.

Las investigaciones del caso están a cargo de Economía, la Comisión Nacional de Valores, el Banco Central, la Policía Federal y la Unidad de Información Financiera (UIF).

El sábado hubo reuniones en las que se trabajó sobre el tema y se terminaron de preparar las denuncias y la estrategia para la semana que viene, que incluirá allanamientos y pedidos para que los involucrados no puedan salir del país.

Las autoridades no dudan de que se trata de maniobras especulativas con intención de hacer subir el precio de las cotizaciones.

Muchos de los denunciados son personas que compran millones de dólares a través del mercado bursátil, pero sin contar con la capacidad financiera para hacerlo.

Algunos de los casos denunciados son incluso monotributistas de la menor escala. El viernes algunos de los involucrados y empresas vinculadas con ellos ya tuvieron allanamientos. Y el lunes continuarán los operativos para desmontar estas organizaciones.

Se detectaron compras por montos superiores a los u$s10 millones por parte de individuos que prácticamente no declaran ingresos ni patrimonio.

Aumento de combustibles: qué pasará con el precio de las naftas tras las PASO

Tras un cuatrimestre con aumentos de 4,5% mensual en las naftas, el acuerdo de Precios Justos Combustibles vencerá el 15 de agosto y aún no hay fecha para una reunión entre el Gobierno y las principales petroleras del país. Las compañías adelantaron la suba de agosto y aplicaron un ajuste de alrededor del 4,5% promedio.

Igual, en los primeros ocho meses del año, el precio de las naftas está más de 20 puntos por debajo de la inflación. De enero a agosto, con dos cuatrimestres de precios justos a cuestas las naftas aumentaron un 40,7%.

Casi unos 25 puntos porcentuales por debajo de la inflación general a agosto que estaría en un 65% aproximadamente proyectando los 50,7% informados a junio, más la inflación de julio que se conocerá el próximo martes que se estima algo por encima del 7% y la de agosto que todas las consultoras descuentan acelerada respecto de julio y por encima del 8%.

Según pudo saber NA, la Secretaría de Energía tendría planeado en las próximas semanas citar a la mesa de negociación a los directivos de YPF, PAE (Axion), Raízen (Shell) y Transfigura (Puma) para coordinar las pautas de aumento para el próximo cuatrimestre con el que cerraría la gestión del presente gobierno.